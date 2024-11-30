30 ноября 2024

Стали известны подробности дела арестованного экс-замглавы Минтранса

В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Семенову инкриминируется мошенничество в сумме 200 млн рублей (архивное фото) Фото:

Сумма мошенничества, в котором обвиняется бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, превышает 200 миллионов рублей. Об этом сообщили представители в силовых структурах.

«По предварительной информации, сумма превышает 200 миллионов рублей. Семенову грозит до 10 лет лишения свободы», — пояснил источник РИА Новости. Другие детали дела пока не раскрываются.

Как сообщало URA.RU ранее, экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова задержали по делу о мошенничестве. В нем фигурирует федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Суд арестовал чиновника на два месяца. Он покинул ведомство еще в 2020 году, проработав там два года. Отвечал за цифровое развитие.

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Сумма мошенничества, в котором обвиняется бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, превышает 200 миллионов рублей. Об этом сообщили представители в силовых структурах. «По предварительной информации, сумма превышает 200 миллионов рублей. Семенову грозит до 10 лет лишения свободы», — пояснил источник РИА Новости. Другие детали дела пока не раскрываются. Как сообщало URA.RU ранее, экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова задержали по делу о мошенничестве. В нем фигурирует федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Суд арестовал чиновника на два месяца. Он покинул ведомство еще в 2020 году, проработав там два года. Отвечал за цифровое развитие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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