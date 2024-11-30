Стали известны подробности дела арестованного экс-замглавы Минтранса

В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 млн рублей

01 декабря 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Семенову инкриминируется мошенничество в сумме 200 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сумма мошенничества, в котором обвиняется бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, превышает 200 миллионов рублей. Об этом сообщили представители в силовых структурах. «По предварительной информации, сумма превышает 200 миллионов рублей. Семенову грозит до 10 лет лишения свободы», — пояснил источник РИА Новости. Другие детали дела пока не раскрываются. Как сообщало URA.RU ранее, экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова задержали по делу о мошенничестве. В нем фигурирует федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Суд арестовал чиновника на два месяца. Он покинул ведомство еще в 2020 году, проработав там два года. Отвечал за цифровое развитие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сумма мошенничества, в котором обвиняется бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, превышает 200 миллионов рублей. Об этом сообщили представители в силовых структурах. «По предварительной информации, сумма превышает 200 миллионов рублей. Семенову грозит до 10 лет лишения свободы», — пояснил источник РИА Новости. Другие детали дела пока не раскрываются. Как сообщало URA.RU ранее, экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова задержали по делу о мошенничестве. В нем фигурирует федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Суд арестовал чиновника на два месяца. Он покинул ведомство еще в 2020 году, проработав там два года. Отвечал за цифровое развитие.