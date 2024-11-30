30 ноября 2024

Клава Кока поздравила с большой премьерой Киркорова вместе со своим подопечным. Фото

Клава Кока поздравила с премьерой фильма-клипа Филиппа Киркорова
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока гордится клипом Киркорова
Клава Кока гордится клипом Киркорова Фото:

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) поздравила Филиппа Киркорова с выпуском клипа-фильма «Черная пантера». На премьере артистка была вместе со своим подопечным — молодым певцом Кириллом Скрипником.

«Приехали с Кирюхой поздравить Филиппа с большой премьерой его фильма-клипа „Черная Пантера“. Очень крутая работа и презентация, обнимаю и горжусь», — написала Кока в своем telegram-канале.

Ранее Клава Кока рассказывала о сложностях популярности. Артистка призналась, что на сцене и наедине с собой она испытывает разные эмоции, в том числе ощущения манекена.

Клава Кока побывала на премьере клипа Филиппа Киркорова
Клава Кока побывала на премьере клипа Филиппа Киркорова
Фото:

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Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) поздравила Филиппа Киркорова с выпуском клипа-фильма «Черная пантера». На премьере артистка была вместе со своим подопечным — молодым певцом Кириллом Скрипником. «Приехали с Кирюхой поздравить Филиппа с большой премьерой его фильма-клипа „Черная Пантера“. Очень крутая работа и презентация, обнимаю и горжусь», — написала Кока в своем telegram-канале. Ранее Клава Кока рассказывала о сложностях популярности. Артистка призналась, что на сцене и наедине с собой она испытывает разные эмоции, в том числе ощущения манекена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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