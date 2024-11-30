Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) поздравила Филиппа Киркорова с выпуском клипа-фильма «Черная пантера». На премьере артистка была вместе со своим подопечным — молодым певцом Кириллом Скрипником.
«Приехали с Кирюхой поздравить Филиппа с большой премьерой его фильма-клипа „Черная Пантера“. Очень крутая работа и презентация, обнимаю и горжусь», — написала Кока в своем telegram-канале.
Ранее Клава Кока рассказывала о сложностях популярности. Артистка призналась, что на сцене и наедине с собой она испытывает разные эмоции, в том числе ощущения манекена.
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