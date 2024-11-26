26 ноября 2024

«Я как манекен»: Клава Кока рассказала, как тяжело быть популярной

Клава Кока: тяжело выражать свои чувства на публику
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока переживает непростой период после расставания Фото:

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) рассказала, что популярность дается ей нелегко. Артистка призналась, что на сцене и на едине с собой она испытывает разные эмоции.

«Будто бы я такая куколка, как манекен, перед которой стоит стекло, как на витрине, и люди ходят вокруг. Я не могу сказать, что я только сейчас такая, то есть наедине с собой я редко такая, какая на публике. Как любой человек, я переживаю разные эмоции: и веселые, и грустные. В одиночестве я испытываю другие ощущения», — призналась певица на шоу «Сессия».

Клава Кока рассказала, что не любит делиться плохим настроением, ее так приучили с детства. Однако певица выпустила новый альбом, который посвятила своим чувствам после расставания с Александром Повериным.

Артистка сообщила, что приняла решение расстаться с молодым человеком, так как он не хотел строить семью, отказывался от самореализации в пользу компьютера, недостаточно заботился о ней и был холоден к ее семье. Также звезда поделилась, что в отношениях с Александром ей не хватало поддержки, заботы и сильного плеча рядом.

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Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) рассказала, что популярность дается ей нелегко. Артистка призналась, что на сцене и на едине с собой она испытывает разные эмоции. «Будто бы я такая куколка, как манекен, перед которой стоит стекло, как на витрине, и люди ходят вокруг. Я не могу сказать, что я только сейчас такая, то есть наедине с собой я редко такая, какая на публике. Как любой человек, я переживаю разные эмоции: и веселые, и грустные. В одиночестве я испытываю другие ощущения», — призналась певица на шоу «Сессия». Клава Кока рассказала, что не любит делиться плохим настроением, ее так приучили с детства. Однако певица выпустила новый альбом, который посвятила своим чувствам после расставания с Александром Повериным. Артистка сообщила, что приняла решение расстаться с молодым человеком, так как он не хотел строить семью, отказывался от самореализации в пользу компьютера, недостаточно заботился о ней и был холоден к ее семье. Также звезда поделилась, что в отношениях с Александром ей не хватало поддержки, заботы и сильного плеча рядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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