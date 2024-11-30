30 ноября 2024
29 ноября 2024

Курганский врач Очеретина рассказала, как избежать появления косточки на стопе

Курганский врач Очеретина: от косточки на стопе поможет правильная обувь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село усть уйское , медицина, врач, доктор, село усть уйское, усть уйск
Врач посоветовала выбирать правильную обувь Фото:

Курганский врач-ортопед Ирина Очеретина рассказала, что избежать появления косточек на стопах помогут правильная обувь и регулярные разминки. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Неправильная нагрузка на стопу и неудобная узкая обувь могут привести к деформации, вызывающей боль и дискомфорт при ходьбе. Чтобы избежать проблемы, нужно выбирать правильную обувь, избегать долгой нагрузки на ноги и укреплять мышцы стопы. Разминки и упражнения помогут улучшить биомеханику стопы, а также предотвратить вальгусную деформацию», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам врача, это распространенная проблема, которая возникает из-за неправильной нагрузки на стопу. Очеретина пояснила, что если ось давления неравномерно распределена по всей стопе, а смещается вперед, это может привести к распластыванию суставов и к вальгусной деформации стопы, при которой пальцы смещаются в стороны, увеличивая давление на большой палец.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский врач-ортопед Ирина Очеретина рассказала, что избежать появления косточек на стопах помогут правильная обувь и регулярные разминки. Об этом она написала в своих соцсетях. «Неправильная нагрузка на стопу и неудобная узкая обувь могут привести к деформации, вызывающей боль и дискомфорт при ходьбе. Чтобы избежать проблемы, нужно выбирать правильную обувь, избегать долгой нагрузки на ноги и укреплять мышцы стопы. Разминки и упражнения помогут улучшить биомеханику стопы, а также предотвратить вальгусную деформацию», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам врача, это распространенная проблема, которая возникает из-за неправильной нагрузки на стопу. Очеретина пояснила, что если ось давления неравномерно распределена по всей стопе, а смещается вперед, это может привести к распластыванию суставов и к вальгусной деформации стопы, при которой пальцы смещаются в стороны, увеличивая давление на большой палец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...