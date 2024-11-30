Курганский врач Очеретина рассказала, как избежать появления косточки на стопе

Курганский врач Очеретина: от косточки на стопе поможет правильная обувь

01 декабря 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Врач посоветовала выбирать правильную обувь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский врач-ортопед Ирина Очеретина рассказала, что избежать появления косточек на стопах помогут правильная обувь и регулярные разминки. Об этом она написала в своих соцсетях. «Неправильная нагрузка на стопу и неудобная узкая обувь могут привести к деформации, вызывающей боль и дискомфорт при ходьбе. Чтобы избежать проблемы, нужно выбирать правильную обувь, избегать долгой нагрузки на ноги и укреплять мышцы стопы. Разминки и упражнения помогут улучшить биомеханику стопы, а также предотвратить вальгусную деформацию», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам врача, это распространенная проблема, которая возникает из-за неправильной нагрузки на стопу. Очеретина пояснила, что если ось давления неравномерно распределена по всей стопе, а смещается вперед, это может привести к распластыванию суставов и к вальгусной деформации стопы, при которой пальцы смещаются в стороны, увеличивая давление на большой палец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский врач-ортопед Ирина Очеретина рассказала, что избежать появления косточек на стопах помогут правильная обувь и регулярные разминки. Об этом она написала в своих соцсетях. «Неправильная нагрузка на стопу и неудобная узкая обувь могут привести к деформации, вызывающей боль и дискомфорт при ходьбе. Чтобы избежать проблемы, нужно выбирать правильную обувь, избегать долгой нагрузки на ноги и укреплять мышцы стопы. Разминки и упражнения помогут улучшить биомеханику стопы, а также предотвратить вальгусную деформацию», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам врача, это распространенная проблема, которая возникает из-за неправильной нагрузки на стопу. Очеретина пояснила, что если ось давления неравномерно распределена по всей стопе, а смещается вперед, это может привести к распластыванию суставов и к вальгусной деформации стопы, при которой пальцы смещаются в стороны, увеличивая давление на большой палец.