06 июля 2025

Ставшие инвалидами солдаты ВСУ послали сигнал бедствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Раненые бойцы бьют тревогу в социальных сетях
Раненые бойцы бьют тревогу в социальных сетях Фото:

Украинские военнослужащие, получившие инвалидность после участия в боевых действиях, массово жалуются на тяжелое положение после демобилизации. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, которые атакуют официальные ресурсы бригады комментариями о своем бедственном положении», — цитирует ТАСС слова источника. По его словам, бывшие военные выражают недовольство отсутствием поддержки и необходимой помощи после возвращения домой.

Кроме того, в социальных сетях появляются многочисленные сообщения от родственников и близких пропавших без вести солдат этого же подразделения. По информации источника, личный состав 129-й бригады несет значительные потери в боях с российскими военными в районе села Садки Сумской области. Семьи военнослужащих ищут информацию о судьбе своих близких и требуют ответов от командования.

Ранее украинские военнослужащие и их родственники неоднократно заявляли о сокрытии данных о потерях и массовых случаях пропажи бойцов, особенно на Сумском направлении. По словам пленных и участников протестов, власти Украины не включают многих военных в официальные списки пропавших без вести, чтобы продолжать получать финансирование за них. По оценкам бывших чиновников, число таких случаев превышает 400 тысяч.

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Украинские военнослужащие, получившие инвалидность после участия в боевых действиях, массово жалуются на тяжелое положение после демобилизации. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. «В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, которые атакуют официальные ресурсы бригады комментариями о своем бедственном положении», — цитирует ТАСС слова источника. По его словам, бывшие военные выражают недовольство отсутствием поддержки и необходимой помощи после возвращения домой. Кроме того, в социальных сетях появляются многочисленные сообщения от родственников и близких пропавших без вести солдат этого же подразделения. По информации источника, личный состав 129-й бригады несет значительные потери в боях с российскими военными в районе села Садки Сумской области. Семьи военнослужащих ищут информацию о судьбе своих близких и требуют ответов от командования. Ранее украинские военнослужащие и их родственники неоднократно заявляли о сокрытии данных о потерях и массовых случаях пропажи бойцов, особенно на Сумском направлении. По словам пленных и участников протестов, власти Украины не включают многих военных в официальные списки пропавших без вести, чтобы продолжать получать финансирование за них. По оценкам бывших чиновников, число таких случаев превышает 400 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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