Молодежный театр в Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся после двух лет реконструкции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Молодежный театр сегодня отпраздновал свой второй день рождения. Именно так артисты назвали окончание глобального обновления театра. За два года в рамках национального проекта „Культура“, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, отремонтированы все помещения, фасад. Строители превратили здание 1937 года постройки в настоящий храм искусства. Большая благодарность ЗАО „Стройкомплекс“, это был непростой труд», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, после ремонта театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Также глава Нижнего Тагила поблагодарил труппу театра, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра культуры Светлану Учайкину.
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