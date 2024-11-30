30 ноября 2024

Мэр Нижнего Тагила презентовал молодежный театр после масштабной реконструкции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
30 лет Законодательному собранию Свердловской области. Екатеринбург , пинаев владислав
Владислав Пинаев поблагодарил труппу театра и губернатора Фото:

Молодежный театр в Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся после двух лет реконструкции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Молодежный театр сегодня отпраздновал свой второй день рождения. Именно так артисты назвали окончание глобального обновления театра. За два года в рамках национального проекта „Культура“, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, отремонтированы все помещения, фасад. Строители превратили здание 1937 года постройки в настоящий храм искусства. Большая благодарность ЗАО „Стройкомплекс“, это был непростой труд», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, после ремонта театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Также глава Нижнего Тагила поблагодарил труппу театра, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра культуры Светлану Учайкину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодежный театр в Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся после двух лет реконструкции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Молодежный театр сегодня отпраздновал свой второй день рождения. Именно так артисты назвали окончание глобального обновления театра. За два года в рамках национального проекта „Культура“, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, отремонтированы все помещения, фасад. Строители превратили здание 1937 года постройки в настоящий храм искусства. Большая благодарность ЗАО „Стройкомплекс“, это был непростой труд», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, после ремонта театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Также глава Нижнего Тагила поблагодарил труппу театра, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра культуры Светлану Учайкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...