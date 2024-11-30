Newsweek: на границе с Россией начали готовить десант НАТО

01 декабря 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Норвегия создала центр десантных операций для противодействия России Фото: Министерство обороны Великобритании В Норвегии открыт центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике, сообщает издание Newsweek. Это стало частью стратегии стран НАТО по укреплению военного присутствия в арктическом регионе. «В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — говорится в материале Newsweek. Центр будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Новый центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать. Норвегия, не имея собственных десантных войск, привлекает к участию в тренировках специальные подразделения. Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам подчеркивает важность совместных учений: «Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны». Помощник президента и председатель Морской коллегии Российской Федерации, Николай Патрушев еще в сентябре, заявлял, что Соединенные Штаты усиливают свою военную инфраструктуру вблизи российских границ и стремятся мешать деятельности России в арктических регионах. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о необходимости укрепления Военно-морского флота РФ в связи с текущей ситуацией в прилегающих к стране районах Мирового океана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Норвегии открыт центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике, сообщает издание Newsweek. Это стало частью стратегии стран НАТО по укреплению военного присутствия в арктическом регионе. «В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — говорится в материале Newsweek. Центр будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Новый центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать. Норвегия, не имея собственных десантных войск, привлекает к участию в тренировках специальные подразделения. Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам подчеркивает важность совместных учений: «Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны». Помощник президента и председатель Морской коллегии Российской Федерации, Николай Патрушев еще в сентябре, заявлял, что Соединенные Штаты усиливают свою военную инфраструктуру вблизи российских границ и стремятся мешать деятельности России в арктических регионах. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о необходимости укрепления Военно-морского флота РФ в связи с текущей ситуацией в прилегающих к стране районах Мирового океана.