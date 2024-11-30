30 ноября 2024
29 ноября 2024

Стало известно, какие новогодние подарки работодатели ХМАО подготовили для своих сотрудников

Компании ХМАО подарят сотрудникам на Новый год канцелярские товары и сладости
© Служба новостей «URA.RU»
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Дарить сотрудникам новогодние подарки планирует только 42% работодателей ХМАО
Дарить сотрудникам новогодние подарки планирует только 42% работодателей ХМАО Фото:

Работодатели ХМАО собираются порадовать своих сотрудников подарками на Новый год. Чаще всего для этого они выбирают календари или канцелярские товары с корпоративной символикой, а также сладости, следует из исследования SuperJob.

«Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год. Первое место — календари с корпоративной символикой, второе — канцелярские товары с корпоративной символикой, третье — сладости, четвертое — алкоголь, пятое — новогодние сувениры с корпоративной символикой. Также выбор часто падает на продукцию компании», — выяснили аналитики.

При этом, дарить сотрудникам новогодние подарки планирует только 42% работодателей ХМАО. Еще 49% — порадуют исключительно детей. Сюрпризы и для работников и для их детей подготовили 23% компаний.

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Работодатели ХМАО собираются порадовать своих сотрудников подарками на Новый год. Чаще всего для этого они выбирают календари или канцелярские товары с корпоративной символикой, а также сладости, следует из исследования SuperJob. «Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год. Первое место — календари с корпоративной символикой, второе — канцелярские товары с корпоративной символикой, третье — сладости, четвертое — алкоголь, пятое — новогодние сувениры с корпоративной символикой. Также выбор часто падает на продукцию компании», — выяснили аналитики. При этом, дарить сотрудникам новогодние подарки планирует только 42% работодателей ХМАО. Еще 49% — порадуют исключительно детей. Сюрпризы и для работников и для их детей подготовили 23% компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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