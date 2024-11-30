Стало известно, какие новогодние подарки работодатели ХМАО подготовили для своих сотрудников

Работодатели ХМАО собираются порадовать своих сотрудников подарками на Новый год. Чаще всего для этого они выбирают календари или канцелярские товары с корпоративной символикой, а также сладости, следует из исследования SuperJob.
«Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год. Первое место — календари с корпоративной символикой, второе — канцелярские товары с корпоративной символикой, третье — сладости, четвертое — алкоголь, пятое — новогодние сувениры с корпоративной символикой. Также выбор часто падает на продукцию компании», — выяснили аналитики.
При этом, дарить сотрудникам новогодние подарки планирует только 42% работодателей ХМАО. Еще 49% — порадуют исключительно детей. Сюрпризы и для работников и для их детей подготовили 23% компаний.
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