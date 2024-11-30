30 ноября 2024

Трамп после угроз Канаде сообщил о встрече с премьером Трюдо

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп рассказал о продуктивной встрече с Трюдо Фото:

Президент США Дональд Трамп провел продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудившие важные двусторонние вопросы. Встреча прошла на фоне напряженности из-за угрозы введения пошлин против Канады, связанных с проблемами нелегальной иммиграции и наркотрафика.

«У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social после встречи.

Накануне Трамп объявил о своем намерении подписать указ, который вступит в силу с 20 января, сразу после его официального вступления в должность. Документ предусматривает введение тарифов в размере 25 процентов на импорт всех товаров из Мексики и Канады. Такое решение было принято в связи с неурегулированной проблемой нелегальной иммиграции и увеличением наркотрафика в Соединенные Штаты. Позже Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами в случае отказа от доллара.

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Президент США Дональд Трамп провел продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудившие важные двусторонние вопросы. Встреча прошла на фоне напряженности из-за угрозы введения пошлин против Канады, связанных с проблемами нелегальной иммиграции и наркотрафика. «У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social после встречи. Накануне Трамп объявил о своем намерении подписать указ, который вступит в силу с 20 января, сразу после его официального вступления в должность. Документ предусматривает введение тарифов в размере 25 процентов на импорт всех товаров из Мексики и Канады. Такое решение было принято в связи с неурегулированной проблемой нелегальной иммиграции и увеличением наркотрафика в Соединенные Штаты. Позже Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами в случае отказа от доллара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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