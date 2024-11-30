Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025—2027 годы

01 декабря 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт о федеральном бюджете на 2025 год, а также на период 2026—2027 годы. Официальная публикация этого документа уже состоялась. «Федеральный закон принят Государственной Думой 21 ноября 2024 года», — говорится в документе. Закон предусматривает, что в 2025 году доходы федерального бюджета достигнут 40,296 триллионов рублей. В следующие два года планируется увеличение доходов: в 2026 году ожидаются 41,84 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,154 триллиона рублей. Что касается расходов, то они составят 41,469 триллиона рублей в 2025 году, увеличиваясь до 44,022 триллиона в 2026 году и до 45,915 триллиона в 2027 году. Соответственно, предполагаемый дефицит федерального бюджета будет равен 1,173 триллиона рублей в 2025 году, 2,181 триллиона в 2026 году и 2,761 триллиона в 2027 году. Закон также содержит прогнозы относительно ВВП России. Ожидается, что в 2025 году ВВП составит 214,575 триллиона рублей с ростом на 2,5%, в 2026 году — 230,568 триллиона рублей с ростом на 2,6%, и в 2027 году — 248,313 триллиона рублей с ростом на 2,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт о федеральном бюджете на 2025 год, а также на период 2026—2027 годы. Официальная публикация этого документа уже состоялась. «Федеральный закон принят Государственной Думой 21 ноября 2024 года», — говорится в документе. Закон предусматривает, что в 2025 году доходы федерального бюджета достигнут 40,296 триллионов рублей. В следующие два года планируется увеличение доходов: в 2026 году ожидаются 41,84 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,154 триллиона рублей. Что касается расходов, то они составят 41,469 триллиона рублей в 2025 году, увеличиваясь до 44,022 триллиона в 2026 году и до 45,915 триллиона в 2027 году. Соответственно, предполагаемый дефицит федерального бюджета будет равен 1,173 триллиона рублей в 2025 году, 2,181 триллиона в 2026 году и 2,761 триллиона в 2027 году. Закон также содержит прогнозы относительно ВВП России. Ожидается, что в 2025 году ВВП составит 214,575 триллиона рублей с ростом на 2,5%, в 2026 году — 230,568 триллиона рублей с ростом на 2,6%, и в 2027 году — 248,313 триллиона рублей с ростом на 2,8%.