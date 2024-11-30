Некоторым россиянам с 1 декабря повысили пенсии

У отметивших 80-летие россиян выросли пенсии

01 декабря 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С начала декабря наблюдается увеличение пенсионных выплат для определенных категорий жителей Подмосковья. По информации, предоставленной Риамо, рост пенсии затрагивает лиц, достигших 80-летнего возраста в ноябре текущего года. Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек. Новость по теме Пенсии повысят, с бойцов СВО спишут долги, за мигрантами усилят контроль: как изменится жизнь в РФ с 1 декабря Данное повышение также распространяется на лиц, которым в ноябре была присвоена первая группа инвалидности, вне зависимости от возраста. В случае совпадения присвоения инвалидности и достижения 80-летия, увеличение пенсии производится только по одному основанию. Кроме того, в Московской области произошли изменения в сфере пособий на детей. Семьи, которые ранее получали пособия, оформленные в 2023 году, должны подать новые заявления в декабре. Величина будущих выплат будет определяться исходя из дохода семьи, что позволит более точно адаптировать размер пособия к финансовой ситуации каждой конкретной семьи. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала декабря наблюдается увеличение пенсионных выплат для определенных категорий жителей Подмосковья. По информации, предоставленной Риамо, рост пенсии затрагивает лиц, достигших 80-летнего возраста в ноябре текущего года. Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек. Данное повышение также распространяется на лиц, которым в ноябре была присвоена первая группа инвалидности, вне зависимости от возраста. В случае совпадения присвоения инвалидности и достижения 80-летия, увеличение пенсии производится только по одному основанию. Кроме того, в Московской области произошли изменения в сфере пособий на детей. Семьи, которые ранее получали пособия, оформленные в 2023 году, должны подать новые заявления в декабре. Величина будущих выплат будет определяться исходя из дохода семьи, что позволит более точно адаптировать размер пособия к финансовой ситуации каждой конкретной семьи. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU.