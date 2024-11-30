30 ноября 2024

Некоторым россиянам с 1 декабря повысили пенсии

У отметивших 80-летие россиян выросли пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек Фото:

С начала декабря наблюдается увеличение пенсионных выплат для определенных категорий жителей Подмосковья. По информации, предоставленной Риамо, рост пенсии затрагивает лиц, достигших 80-летнего возраста в ноябре текущего года. Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек.

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Данное повышение также распространяется на лиц, которым в ноябре была присвоена первая группа инвалидности, вне зависимости от возраста. В случае совпадения присвоения инвалидности и достижения 80-летия, увеличение пенсии производится только по одному основанию.

Кроме того, в Московской области произошли изменения в сфере пособий на детей. Семьи, которые ранее получали пособия, оформленные в 2023 году, должны подать новые заявления в декабре. Величина будущих выплат будет определяться исходя из дохода семьи, что позволит более точно адаптировать размер пособия к финансовой ситуации каждой конкретной семьи.

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU.

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С начала декабря наблюдается увеличение пенсионных выплат для определенных категорий жителей Подмосковья. По информации, предоставленной Риамо, рост пенсии затрагивает лиц, достигших 80-летнего возраста в ноябре текущего года. Доплата к страховой пенсии для данных граждан удвоится и составит 16 269 рублей и 76 копеек. Данное повышение также распространяется на лиц, которым в ноябре была присвоена первая группа инвалидности, вне зависимости от возраста. В случае совпадения присвоения инвалидности и достижения 80-летия, увеличение пенсии производится только по одному основанию. Кроме того, в Московской области произошли изменения в сфере пособий на детей. Семьи, которые ранее получали пособия, оформленные в 2023 году, должны подать новые заявления в декабре. Величина будущих выплат будет определяться исходя из дохода семьи, что позволит более точно адаптировать размер пособия к финансовой ситуации каждой конкретной семьи. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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