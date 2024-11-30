Путин проиндексирует пенсии до 15,4 тысячи рублей: какие важные законы подписал президент

Путин поднял социальную пенсию на 14%

01 декабря 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал ряд важных законов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU. Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных Подписанный закон направлен на улучшение благополучия животных и обеспечение их должного ухода. Согласно документу, владельцы питомцев, которые не соблюдают установленные требования к их содержанию, могут быть наказаны предупреждением или штрафом. Закон регламентирует повышенную ответственность к хозяевам питомцев Фото: Размик Закарян © URA.RU Размер штрафа различается в зависимости от категории нарушителя: для физлиц он составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Закон также учитывает обстоятельства, при которых владелец животного не несет за него ответственности. Например, если нарушение произошло из-за действий или бездействия другого лица, которому владелец животного поручил осуществлять уход за питомцем либо если животное было потеряно в результате противоправных действий третьих лиц. Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды Инспекторам Росрыболовства расширили полномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава государства завизировал документ, который расширяет полномочия инспекторов Росрыболовства, позволяя им проводить постоянные рейды для предупреждения, выявления и пресечения нарушений в области сохранения водных биоресурсов. В частности, представители ведомства получают право находиться на рыболовных и рыбоводных участках, перемещаться по акваториям водных объектов рыбохозяйственного значения, останавливать транспортные средства, а также требовать предоставления обязательных документов от контролируемых лиц. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования. Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств Закон регулирует процедуры весового и габаритного контроля транспортных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вступают в силу изменения в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Они касаются процедуры весового и габаритного контроля транспортных средств. Владельцы и водители техники теперь обязаны проходить весовой и габаритный контроль по требованию должностного лица, проводящего рейд в рамках федерального государственного надзора на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Нововведение направлено на устранение случаев, когда собственники или водители отказывались от прохождения контроля по требованию представителей Ространснадзора. Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов Новую терминологию учли в сфере скоростных поездов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно новому закону, в законы «О железнодорожном транспорте в РФ» и «Устав железнодорожного транспорта РФ» вводятся определения таких понятий, как «высокоскоростной железнодорожный транспорт», «инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». Эти определения необходимы для четкого понимания предмета правового регулирования и установления соответствующих норм и стандартов. Документ также устанавливает требования к сертификации, государственному регулированию использования земель железнодорожного транспорта, а также к обязанностям владельцев инфраструктуры и перевозчиков. Важным аспектом является уточнение трудовых отношений и гарантий для сотрудников отрасли. Путин подписал закон о создании биоресурсных центров Еще один закон, подписанный главой государства, устанавливает правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, а также образования биоресурсных центров. Документ включает утверждение терминологии в данной сфере и определяет ключевые понятия, такие как «биологические ресурсы», «генетические ресурсы» и «национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов». Закон предполагает создание реестра национальных биологических коллекций, который будет вести Министерство образования и науки. Кроме того, он позволяет наделять научные и образовательные организации статусом биоресурсных центров. Путин подписал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения несовершеннолетним. Перечень таких средств и порядок его формирования будет установлен правительством РФ. Кроме того, закон запрещает распространение среди детей информации, которая может побудить их к употреблению сжиженных углеводородных газов. Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией С 1 марта 2025 года спиртосодержащая непищевая продукция будет подлежать обязательной маркировке, а производители и продавцы обязаны будут предоставлять данные о ее объемах в ЕГАИС. Запрещается производить такие товары обособленным подразделениям организаций-производителей алкоголя, а их оборот без маркировки приведет к аннулированию лицензий. Закон также уточняет правила регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В течение 2025 года организациям с лицензией разрешается производить абсолютированный этиловый спирт, при этом предельные объемы будут установлены Росалкогольтабакконтролем в согласовании с Минпромторгом. Путин одобрил законы о детективах и ЧОП Согласно закону, оказание охранных услуг теперь разрешено только частным охранным организациям. Вводится определение «телохранители» как частные охранники, занимающиеся защитой жизни и здоровья физических лиц от противоправных посягательств. В документе говорится о применении силы, спецсредств и оружия телохранителями Фото: Илья Московец © URA.RU Законом также устанавливаются виды охранных услуг, включая защиту граждан и имущества, обеспечение порядка на мероприятиях, проектирование и эксплуатацию технических средств охраны, а также реагирование мобильными группами охраны. Дополнительные виды деятельности, которые могут осуществлять частные охранники при наличии соответствующих разрешений, включают тушение пожаров, использование беспилотных аппаратов, патриотическое воспитание и работу с гостайной. Учредителями и участниками частных охранных организаций не могут быть иностранные граждане, лица без гражданства и иноагенты. Закон также регулирует использование физической силы, специальных средств и оружия частными охранниками. Виды и количество служебного оружия и патронов будут установлены правительством РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Таким образом размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также в стране утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в котором предусмотрена повышение страховых пенсий на 7,3% с начала 2025 года. Какие еще изменения в федеральных законах утвердил глава государства — в материале URA.RU. Подписанный закон направлен на улучшение благополучия животных и обеспечение их должного ухода. Согласно документу, владельцы питомцев, которые не соблюдают установленные требования к их содержанию, могут быть наказаны предупреждением или штрафом. Размер штрафа различается в зависимости от категории нарушителя: для физлиц он составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Закон также учитывает обстоятельства, при которых владелец животного не несет за него ответственности. Например, если нарушение произошло из-за действий или бездействия другого лица, которому владелец животного поручил осуществлять уход за питомцем либо если животное было потеряно в результате противоправных действий третьих лиц. Глава государства завизировал документ, который расширяет полномочия инспекторов Росрыболовства, позволяя им проводить постоянные рейды для предупреждения, выявления и пресечения нарушений в области сохранения водных биоресурсов. В частности, представители ведомства получают право находиться на рыболовных и рыбоводных участках, перемещаться по акваториям водных объектов рыбохозяйственного значения, останавливать транспортные средства, а также требовать предоставления обязательных документов от контролируемых лиц. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования. Вступают в силу изменения в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Они касаются процедуры весового и габаритного контроля транспортных средств. Владельцы и водители техники теперь обязаны проходить весовой и габаритный контроль по требованию должностного лица, проводящего рейд в рамках федерального государственного надзора на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Нововведение направлено на устранение случаев, когда собственники или водители отказывались от прохождения контроля по требованию представителей Ространснадзора. Согласно новому закону, в законы «О железнодорожном транспорте в РФ» и «Устав железнодорожного транспорта РФ» вводятся определения таких понятий, как «высокоскоростной железнодорожный транспорт», «инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». Эти определения необходимы для четкого понимания предмета правового регулирования и установления соответствующих норм и стандартов. Документ также устанавливает требования к сертификации, государственному регулированию использования земель железнодорожного транспорта, а также к обязанностям владельцев инфраструктуры и перевозчиков. Важным аспектом является уточнение трудовых отношений и гарантий для сотрудников отрасли. Еще один закон, подписанный главой государства, устанавливает правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, а также образования биоресурсных центров. Документ включает утверждение терминологии в данной сфере и определяет ключевые понятия, такие как «биологические ресурсы», «генетические ресурсы» и «национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов». Закон предполагает создание реестра национальных биологических коллекций, который будет вести Министерство образования и науки. Кроме того, он позволяет наделять научные и образовательные организации статусом биоресурсных центров. Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения несовершеннолетним. Перечень таких средств и порядок его формирования будет установлен правительством РФ. Кроме того, закон запрещает распространение среди детей информации, которая может побудить их к употреблению сжиженных углеводородных газов. С 1 марта 2025 года спиртосодержащая непищевая продукция будет подлежать обязательной маркировке, а производители и продавцы обязаны будут предоставлять данные о ее объемах в ЕГАИС. Запрещается производить такие товары обособленным подразделениям организаций-производителей алкоголя, а их оборот без маркировки приведет к аннулированию лицензий. Закон также уточняет правила регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В течение 2025 года организациям с лицензией разрешается производить абсолютированный этиловый спирт, при этом предельные объемы будут установлены Росалкогольтабакконтролем в согласовании с Минпромторгом. Согласно закону, оказание охранных услуг теперь разрешено только частным охранным организациям. Вводится определение «телохранители» как частные охранники, занимающиеся защитой жизни и здоровья физических лиц от противоправных посягательств. Законом также устанавливаются виды охранных услуг, включая защиту граждан и имущества, обеспечение порядка на мероприятиях, проектирование и эксплуатацию технических средств охраны, а также реагирование мобильными группами охраны. Дополнительные виды деятельности, которые могут осуществлять частные охранники при наличии соответствующих разрешений, включают тушение пожаров, использование беспилотных аппаратов, патриотическое воспитание и работу с гостайной. Учредителями и участниками частных охранных организаций не могут быть иностранные граждане, лица без гражданства и иноагенты. Закон также регулирует использование физической силы, специальных средств и оружия частными охранниками. Виды и количество служебного оружия и патронов будут установлены правительством РФ.