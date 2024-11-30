30 ноября 2024

Зеленский сообщил о новом пакете помощи Украине

Зеленский: США выделили 725 млн долларов в качестве нового пакета помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимиру Зеленскому пообещали предоставить 725 млн долларов
Владимиру Зеленскому пообещали предоставить 725 млн долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Есть решение о передаче 725 млн долларов от США. Оно может быть реализовано именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности», — обращение украинского лидера транслировала пресс-служба президента в Youtube.

По данным западных СМИ, в новый пакет поддержки войдут комплексы Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и управляемые ракеты GMLRS с кассетной боевой частью. ВСУ также снабдят беспилотниками и противопехотными минами, пишет «Ридус». В самих Штатах считают, что президент Джо Байден, проигравший выборы, ищет возможность как можно скорее передать вооружение на Украину из-за грядущей инаугурации Дональда Трампа. При этом в Кремле настаивают — Вашингтон не сможет помешать России выполнить задачи СВО, несмотря на все попытки.

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Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Есть решение о передаче 725 млн долларов от США. Оно может быть реализовано именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности», — обращение украинского лидера транслировала пресс-служба президента в Youtube. По данным западных СМИ, в новый пакет поддержки войдут комплексы Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и управляемые ракеты GMLRS с кассетной боевой частью. ВСУ также снабдят беспилотниками и противопехотными минами, пишет «Ридус». В самих Штатах считают, что президент Джо Байден, проигравший выборы, ищет возможность как можно скорее передать вооружение на Украину из-за грядущей инаугурации Дональда Трампа. При этом в Кремле настаивают — Вашингтон не сможет помешать России выполнить задачи СВО, несмотря на все попытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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