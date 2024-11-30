Зеленский сообщил о новом пакете помощи Украине

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Есть решение о передаче 725 млн долларов от США. Оно может быть реализовано именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности», — обращение украинского лидера транслировала пресс-служба президента в Youtube.
По данным западных СМИ, в новый пакет поддержки войдут комплексы Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и управляемые ракеты GMLRS с кассетной боевой частью. ВСУ также снабдят беспилотниками и противопехотными минами, пишет «Ридус». В самих Штатах считают, что президент Джо Байден, проигравший выборы, ищет возможность как можно скорее передать вооружение на Украину из-за грядущей инаугурации Дональда Трампа. При этом в Кремле настаивают — Вашингтон не сможет помешать России выполнить задачи СВО, несмотря на все попытки.
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