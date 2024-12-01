«Страна.ua»: в деревне Старые Терны ведутся ключевые бои за Кухарово

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При потере деревни ВСУ армия России сможет захватить промзону Кухарово
При потере деревни ВСУ армия России сможет захватить промзону Кухарово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ключевые бои за Курахово в Донецкой народной республике продолжаются в деревне Старые Терны, что может повлиять на контроль над промышленной зоной города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале.

«Бои за Курахово уже идут в ключевую защиту города деревни Старые Терны. ... штурм Старых Тернов указывает на промзону в Курахово, в позиции ВСУ. С потерей этой промзоны падает скорее всего и весь город», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о взрыве дамбы Кухаровского водохранилища. По сообщениям военкоров, в результате разрушения началось затопление прилегающих населенных пунктов.

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Ключевые бои за Курахово в Донецкой народной республике продолжаются в деревне Старые Терны, что может повлиять на контроль над промышленной зоной города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. «Бои за Курахово уже идут в ключевую защиту города деревни Старые Терны. ... штурм Старых Тернов указывает на промзону в Курахово, в позиции ВСУ. С потерей этой промзоны падает скорее всего и весь город», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о взрыве дамбы Кухаровского водохранилища. По сообщениям военкоров, в результате разрушения началось затопление прилегающих населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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