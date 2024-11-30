Ученых из РФ отстранили от ядерных исследований в Европе

С 1 декабря российские ученые больше не имеют доступа к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), расположенной в Женеве. Это решение было принято Советом ЦЕРН в июне 2022 года на фоне конфликта в Украине. В результате около 90 из 500 ученых, работавших в российских институтах, решили сменить место работы, чтобы продолжить сотрудничество с ЦЕРН.
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье подтвердил, что примерно 90 ученых из 500, работавших в российских институтах, сменили свои институты для продолжения работы с организацией. «Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией», — сообщил он РИА Новости. Марсолье также добавил, что процесс передачи проектов от российских институтов завершен.
Передача проектов российских институтов в ЦЕРН была полностью завершена, что позволяет организации продолжить свою научную деятельность без прерывания. Это изменение в составе ученых и институтов подчеркивает важность международного сотрудничества в научной сфере даже в условиях политических конфликтов.
Европа также отказалась от ядерных исследований с Белоруссией. ЦЕРН, расположенная на границе Швейцарии и Франции, является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий, где проводятся исследования с использованием Большого адронного коллайдера.
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