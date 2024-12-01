Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара: что известно о создании единой валюты

Трамп: США введут 100% торговые пошлины на товары из БРИКС

01 декабря 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что страны будут ограничены в торговле с США Фото: Official White House Photo / Tia Dufour Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат создавать новую валюту. Страны Запада боятся, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции. Что известно о создании единой валюты — в материале URA.RU. Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара Трамп пригрозил странам БРИКС санкциями и пошлинами Фото: Official White House / Shealah Craighead Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможности введения 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Это заявление было сделано в рамках его публикации в социальной сети Truth Social. «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он в Truth Social. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США. Вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается Президент России Владимир Путин заявлял, что создание единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается и является лишь отдаленной перспективой, напоминает MK.RU. Такое заявление он сделал ранее в ходе встречи с руководителями СМИ стран, входящих в БРИКС. «Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», — сказал Путин. Президент добавил, что для обсуждения создания единой валюты необходима высокая степень интеграции экономик и сопоставимость их качества и объемов. В дополнение к словам Путина, замглавы МИД России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о продолжающейся работе над идеей использования национальных валют в рамках БРИКС, включая цифровые валюты. Он отметил, что различия в законодательствах стран усложняют этот процесс. К чему может привести альтернативная платежная система БРИКС Страны Запада боятся крушения многолетнего доминирования США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инициатива стран БРИКС по созданию альтернативной платежной системы может принести странам Глобального Юга значительные выгоды, такие как снижение затрат и ускорение транзакций, а также способствовать развитию экономик развивающихся стран, пишет The Economist. Однако на Западе существует беспокойство, что данный механизм может использоваться для обхода действующих санкций и потенциально разрушить десятилетия доминирования Соединенных Штатов в мировой финансовой арене, которое являлось основой поствоенного мирового порядка. В настоящее время доля доллара в мировых резервах сократилась с 70% до 58%. Аналогия с авиаперелетами помогает лучше понять механизм международных платежей: «Перевод денег за границу сродни перелету на дальнемагистральном рейсе. Если между двумя аэропортами нет прямого сообщения, пассажирам приходится делать пересадку, желательно в крупном и оживленном хабе, где сходятся рейсы из различных направлений. В системе международных платежей таким центральным узлом выступают Соединенные Штаты, где банки со всего мира конвертируют иностранную валюту в доллары, а затем в валюту, необходимую для завершения транзакции», — указывают авторы статьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат создавать новую валюту. Страны Запада боятся, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции. Что известно о создании единой валюты — в материале URA.RU. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможности введения 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Это заявление было сделано в рамках его публикации в социальной сети Truth Social. «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он в Truth Social. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США. Президент России Владимир Путин заявлял, что создание единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается и является лишь отдаленной перспективой, напоминает MK.RU. Такое заявление он сделал ранее в ходе встречи с руководителями СМИ стран, входящих в БРИКС. «Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», — сказал Путин. Президент добавил, что для обсуждения создания единой валюты необходима высокая степень интеграции экономик и сопоставимость их качества и объемов. В дополнение к словам Путина, замглавы МИД России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о продолжающейся работе над идеей использования национальных валют в рамках БРИКС, включая цифровые валюты. Он отметил, что различия в законодательствах стран усложняют этот процесс. Инициатива стран БРИКС по созданию альтернативной платежной системы может принести странам Глобального Юга значительные выгоды, такие как снижение затрат и ускорение транзакций, а также способствовать развитию экономик развивающихся стран, пишет The Economist. Однако на Западе существует беспокойство, что данный механизм может использоваться для обхода действующих санкций и потенциально разрушить десятилетия доминирования Соединенных Штатов в мировой финансовой арене, которое являлось основой поствоенного мирового порядка. В настоящее время доля доллара в мировых резервах сократилась с 70% до 58%. Аналогия с авиаперелетами помогает лучше понять механизм международных платежей: «Перевод денег за границу сродни перелету на дальнемагистральном рейсе. Если между двумя аэропортами нет прямого сообщения, пассажирам приходится делать пересадку, желательно в крупном и оживленном хабе, где сходятся рейсы из различных направлений. В системе международных платежей таким центральным узлом выступают Соединенные Штаты, где банки со всего мира конвертируют иностранную валюту в доллары, а затем в валюту, необходимую для завершения транзакции», — указывают авторы статьи.