Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара: что известно о создании единой валюты

Дональд Трамп заявил, что страны будут ограничены в торговле с СШАФото: Official White House Photo / Tia Dufour
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат создавать новую валюту. Страны Запада боятся, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции. Что известно о создании единой валюты — в материале URA.RU.
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара
Трамп пригрозил странам БРИКС санкциями и пошлинами
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможности введения 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Это заявление было сделано в рамках его публикации в социальной сети Truth Social.
«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он в Truth Social. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США.
Вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается
Президент России Владимир Путин заявлял, что создание единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается и является лишь отдаленной перспективой, напоминает MK.RU. Такое заявление он сделал ранее в ходе встречи с руководителями СМИ стран, входящих в БРИКС. «Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», — сказал Путин. Президент добавил, что для обсуждения создания единой валюты необходима высокая степень интеграции экономик и сопоставимость их качества и объемов.
В дополнение к словам Путина, замглавы МИД России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о продолжающейся работе над идеей использования национальных валют в рамках БРИКС, включая цифровые валюты. Он отметил, что различия в законодательствах стран усложняют этот процесс.
К чему может привести альтернативная платежная система БРИКС
Страны Запада боятся крушения многолетнего доминирования США
Инициатива стран БРИКС по созданию альтернативной платежной системы может принести странам Глобального Юга значительные выгоды, такие как снижение затрат и ускорение транзакций, а также способствовать развитию экономик развивающихся стран, пишет The Economist. Однако на Западе существует беспокойство, что данный механизм может использоваться для обхода действующих санкций и потенциально разрушить десятилетия доминирования Соединенных Штатов в мировой финансовой арене, которое являлось основой поствоенного мирового порядка. В настоящее время доля доллара в мировых резервах сократилась с 70% до 58%.
Аналогия с авиаперелетами помогает лучше понять механизм международных платежей: «Перевод денег за границу сродни перелету на дальнемагистральном рейсе. Если между двумя аэропортами нет прямого сообщения, пассажирам приходится делать пересадку, желательно в крупном и оживленном хабе, где сходятся рейсы из различных направлений. В системе международных платежей таким центральным узлом выступают Соединенные Штаты, где банки со всего мира конвертируют иностранную валюту в доллары, а затем в валюту, необходимую для завершения транзакции», — указывают авторы статьи.
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Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат создавать новую валюту. Страны Запада боятся, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции. Что известно о создании единой валюты — в материале URA.RU. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможности введения 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС в случае их отказа от использования доллара или создания новой валюты. Это заявление было сделано в рамках его публикации в социальной сети Truth Social. «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он в Truth Social. Трамп также подчеркнул, что любые попытки стран заменить американский доллар другой валютой для международной торговли приведут к прекращению торговых отношений с США. Президент России Владимир Путин заявлял, что создание единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается и является лишь отдаленной перспективой, напоминает MK.RU. Такое заявление он сделал ранее в ходе встречи с руководителями СМИ стран, входящих в БРИКС. «Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», — сказал Путин. Президент добавил, что для обсуждения создания единой валюты необходима высокая степень интеграции экономик и сопоставимость их качества и объемов. В дополнение к словам Путина, замглавы МИД России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о продолжающейся работе над идеей использования национальных валют в рамках БРИКС, включая цифровые валюты. Он отметил, что различия в законодательствах стран усложняют этот процесс. Инициатива стран БРИКС по созданию альтернативной платежной системы может принести странам Глобального Юга значительные выгоды, такие как снижение затрат и ускорение транзакций, а также способствовать развитию экономик развивающихся стран, пишет The Economist. Однако на Западе существует беспокойство, что данный механизм может использоваться для обхода действующих санкций и потенциально разрушить десятилетия доминирования Соединенных Штатов в мировой финансовой арене, которое являлось основой поствоенного мирового порядка. В настоящее время доля доллара в мировых резервах сократилась с 70% до 58%. Аналогия с авиаперелетами помогает лучше понять механизм международных платежей: «Перевод денег за границу сродни перелету на дальнемагистральном рейсе. Если между двумя аэропортами нет прямого сообщения, пассажирам приходится делать пересадку, желательно в крупном и оживленном хабе, где сходятся рейсы из различных направлений. В системе международных платежей таким центральным узлом выступают Соединенные Штаты, где банки со всего мира конвертируют иностранную валюту в доллары, а затем в валюту, необходимую для завершения транзакции», — указывают авторы статьи.