Baza: беспилотник ВСУ влетел в пятиэтажку в Брянской области

Дрон ВСУ попал по многоквартирному дому в Стародубском районе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский дрон, по предварительным данным, влетел в пятиэтажку в Брянской области. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.
«Беспилотник влетел в пятиэтажку в Брянской области», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации пока нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
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