Baza: беспилотник ВСУ влетел в пятиэтажку в Брянской области

01 декабря 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ попал по многоквартирному дому в Стародубском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский дрон, по предварительным данным, влетел в пятиэтажку в Брянской области. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале. «Беспилотник влетел в пятиэтажку в Брянской области», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский дрон, по предварительным данным, влетел в пятиэтажку в Брянской области. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале. «Беспилотник влетел в пятиэтажку в Брянской области», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.