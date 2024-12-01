Baza: беспилотник ВСУ влетел в пятиэтажку в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, оператор квадрокоптера, дрон
Дрон ВСУ попал по многоквартирному дому в Стародубском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон, по предварительным данным, влетел в пятиэтажку в Брянской области. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.

«Беспилотник влетел в пятиэтажку в Брянской области», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации пока нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский дрон, по предварительным данным, влетел в пятиэтажку в Брянской области. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале. «Беспилотник влетел в пятиэтажку в Брянской области», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...