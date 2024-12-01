«Тяжелая ночь»: Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ уничтожили пятиэтажный дом в Брянской области
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Обстановка после пожара у ИК-10. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
В результате украинской атаки на Брянскую область погиб ребенок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате целенаправленной атаки украинского БПЛА в Стародубском муниципальном округе уничтожен дом, погиб ребенок. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его данным, в результате массированной атаки погиб ребенок. «Тяжелая ночь для нашего региона», — отметил губернатор.

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В результате целенаправленной атаки украинского БПЛА в Стародубском муниципальном округе уничтожен дом, погиб ребенок. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его данным, в результате массированной атаки погиб ребенок. «Тяжелая ночь для нашего региона», — отметил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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