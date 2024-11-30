Удаленная работа в Кургане: куда устроиться и сколько можно заработать

В Кургане можно работать удаленно специалистом по поддержке клиентов

01 декабря 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Все больше людей предпочитают удаленную работу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Удаленная работа постепенно завоевывает популярность и создает новые возможности для профессионального роста. С развитием технологий и изменением потребностей рынка все больше людей выбирают гибкий график и возможность работать из любого уголка мира. Об удаленной работе в Кургане, куда можно устроиться и сколько будут платить — в подборке URA.RU. Оператор колл-центра на дому На данной должности можно заработать от 30 до 70 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит обзвон готовой базы клиентов, подключение интернета, антивирусов, сим-карт, кабельного телевидения и другое. Специалист по поддержке клиентов и партнеров В рамках данной работы нужно принимать входящие звонки от пользователей, помогать в решении вопросов по ассортименту, услугам и заказам. Примерный уровень зарплаты — 55 тысяч рублей. Специалист контактного центра В обязанности входит отвечать на входящие звонки пользователей, решать их вопросы, консультировать по продуктам и услугам компании. Зарплата — от 40 тысяч рублей. Специалист чат-поддержки В задачи сотрудника входит решение вопросов пользователей и партнеров в чатах. На данной должности можно заработать до 65 тысяч рублей. Помощник руководителя В обязанности входит выполнение мелких поручений, поиск информации в интернете, ведение деловой переписки от имени руководителя и контроль исполнения поручений. Зарплата — от 10 до 25 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удаленная работа постепенно завоевывает популярность и создает новые возможности для профессионального роста. С развитием технологий и изменением потребностей рынка все больше людей выбирают гибкий график и возможность работать из любого уголка мира. Об удаленной работе в Кургане, куда можно устроиться и сколько будут платить — в подборке URA.RU. На данной должности можно заработать от 30 до 70 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит обзвон готовой базы клиентов, подключение интернета, антивирусов, сим-карт, кабельного телевидения и другое. В рамках данной работы нужно принимать входящие звонки от пользователей, помогать в решении вопросов по ассортименту, услугам и заказам. Примерный уровень зарплаты — 55 тысяч рублей. В обязанности входит отвечать на входящие звонки пользователей, решать их вопросы, консультировать по продуктам и услугам компании. Зарплата — от 40 тысяч рублей. В задачи сотрудника входит решение вопросов пользователей и партнеров в чатах. На данной должности можно заработать до 65 тысяч рублей. В обязанности входит выполнение мелких поручений, поиск информации в интернете, ведение деловой переписки от имени руководителя и контроль исполнения поручений. Зарплата — от 10 до 25 тысяч рублей.