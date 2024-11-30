Удаленная работа в Кургане: куда устроиться и сколько можно заработать

Удаленная работа постепенно завоевывает популярность и создает новые возможности для профессионального роста. С развитием технологий и изменением потребностей рынка все больше людей выбирают гибкий график и возможность работать из любого уголка мира. Об удаленной работе в Кургане, куда можно устроиться и сколько будут платить — в подборке URA.RU.
Оператор колл-центра на дому
На данной должности можно заработать от 30 до 70 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит обзвон готовой базы клиентов, подключение интернета, антивирусов, сим-карт, кабельного телевидения и другое.
Специалист по поддержке клиентов и партнеров
В рамках данной работы нужно принимать входящие звонки от пользователей, помогать в решении вопросов по ассортименту, услугам и заказам. Примерный уровень зарплаты — 55 тысяч рублей.
Специалист контактного центра
В обязанности входит отвечать на входящие звонки пользователей, решать их вопросы, консультировать по продуктам и услугам компании. Зарплата — от 40 тысяч рублей.
Специалист чат-поддержки
В задачи сотрудника входит решение вопросов пользователей и партнеров в чатах. На данной должности можно заработать до 65 тысяч рублей.
Помощник руководителя
В обязанности входит выполнение мелких поручений, поиск информации в интернете, ведение деловой переписки от имени руководителя и контроль исполнения поручений. Зарплата — от 10 до 25 тысяч рублей.
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