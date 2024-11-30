30 ноября 2024

Удаленная работа в Кургане: куда устроиться и сколько можно заработать

В Кургане можно работать удаленно специалистом по поддержке клиентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше людей предпочитают удаленную работу Фото:

Удаленная работа постепенно завоевывает популярность и создает новые возможности для профессионального роста. С развитием технологий и изменением потребностей рынка все больше людей выбирают гибкий график и возможность работать из любого уголка мира. Об удаленной работе в Кургане, куда можно устроиться и сколько будут платить — в подборке URA.RU.

Оператор колл-центра на дому

На данной должности можно заработать от 30 до 70 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит обзвон готовой базы клиентов, подключение интернета, антивирусов, сим-карт, кабельного телевидения и другое.

Специалист по поддержке клиентов и партнеров

В рамках данной работы нужно принимать входящие звонки от пользователей, помогать в решении вопросов по ассортименту, услугам и заказам. Примерный уровень зарплаты — 55 тысяч рублей.

Специалист контактного центра

В обязанности входит отвечать на входящие звонки пользователей, решать их вопросы, консультировать по продуктам и услугам компании. Зарплата — от 40 тысяч рублей.

Специалист чат-поддержки

В задачи сотрудника входит решение вопросов пользователей и партнеров в чатах. На данной должности можно заработать до 65 тысяч рублей.

Помощник руководителя

В обязанности входит выполнение мелких поручений, поиск информации в интернете, ведение деловой переписки от имени руководителя и контроль исполнения поручений. Зарплата — от 10 до 25 тысяч рублей.

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Удаленная работа постепенно завоевывает популярность и создает новые возможности для профессионального роста. С развитием технологий и изменением потребностей рынка все больше людей выбирают гибкий график и возможность работать из любого уголка мира. Об удаленной работе в Кургане, куда можно устроиться и сколько будут платить — в подборке URA.RU. На данной должности можно заработать от 30 до 70 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит обзвон готовой базы клиентов, подключение интернета, антивирусов, сим-карт, кабельного телевидения и другое. В рамках данной работы нужно принимать входящие звонки от пользователей, помогать в решении вопросов по ассортименту, услугам и заказам. Примерный уровень зарплаты — 55 тысяч рублей. В обязанности входит отвечать на входящие звонки пользователей, решать их вопросы, консультировать по продуктам и услугам компании. Зарплата — от 40 тысяч рублей. В задачи сотрудника входит решение вопросов пользователей и партнеров в чатах. На данной должности можно заработать до 65 тысяч рублей. В обязанности входит выполнение мелких поручений, поиск информации в интернете, ведение деловой переписки от имени руководителя и контроль исполнения поручений. Зарплата — от 10 до 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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