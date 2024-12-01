Россиянка взяла еще один титул на мировом конкурсе красоты

Россиянка Татьяна Федорищева удостоена титула «Миссис Планета» на международном конкурсе красоты в Перу. Еще в подростковом возрасте женщина стала участницей ДТП, в результате которого она повредила стопу. Однако это не стало препятствием на ее пути к победе.
«Федорищева стала лучшей среди более 30 красавиц со всего мира. И в этом ей не помешала даже физическая особенность — будучи подростком она попала в аварию, в котором лишилась стопы. Из-за этого ее вихляющая походка несколько напоминает кокетливую, но такая изюминка придает лишь еще больше шарма Татьяне», — передает StarHit.
Федорищева вышла на сцену в образе императрицы Екатерины Второй. Костюм состоял из винтажного платья с бархатной накидкой и был украшен короной, скипетром и державой, сделанными самой участницей. Несмотря на просьбу организаторов переодеться в более традиционное для конкурса бикини, россиянка настояла на своем выборе.
Ранее Лидия Смирнова из Иванова стала одной из 25 лучших участниц международного конкурса красоты Woman of the Universе, сообщили представители «Миссис Россия Иваново» в социальной сети «ВКонтакте». Финал состязания прошел 19 октября в Стамбуле, передает 360.ru.
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