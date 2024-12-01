Минобороны: 29 беспилотников уничтожены над Россией в ночь на 1 декабря

Почти три десятка беспилотников ВСУ уничтожены над территорией России в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Из них 20 были ликвидированы над территорией Брянской области. Еще семь уничтожены над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями.
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Почти три десятка беспилотников ВСУ уничтожены над территорией России в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Из них 20 были ликвидированы над территорией Брянской области. Еще семь уничтожены над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке БПЛА на Брянскую область. В результате налета погиб ребенок. Повержения получил многоэтажный дом, полностью уничтожен частный дом.