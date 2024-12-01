WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям

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Китай опасается, что США введут против него санкции, как это было с Россией
Китай опасается, что США введут против него санкции, как это было с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Китай анализирует опыт России в преодолении западных санкций после начала СВО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Межведомственная группа, созданная Китаем в течение нескольких месяцев после начала конфликта с Украиной, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны», — передает WSJ. Газета поясняет, что основная задача такой деятельности заключается в анализе российского опыта по минимизации последствий западных санкций. Предполагается, что китайские официальные лица регулярно осуществляют визиты в Москву для обсуждения вопросов с представителями Российского ЦБ и Минфина.

По словам источника издания, Китай проявляет интерес к российским стратегиям стимулирования национального производства в условиях экономических ограничений. В Пекине обеспокоены возможностью ухудшения отношений вокруг Тайваня, что может привести к введению против Китая санкций со стороны США и их союзников.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что продолжение Тайванем стремлений к независимости при поддержке США может привести к печальным последствиям. По его словам, принадлежность острова к Китаю остается неизменной, независимо от того, кто займет посты в администрации нового правительства Штатов, передает 360.ru.

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Китай анализирует опыт России в преодолении западных санкций после начала СВО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Межведомственная группа, созданная Китаем в течение нескольких месяцев после начала конфликта с Украиной, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны», — передает WSJ. Газета поясняет, что основная задача такой деятельности заключается в анализе российского опыта по минимизации последствий западных санкций. Предполагается, что китайские официальные лица регулярно осуществляют визиты в Москву для обсуждения вопросов с представителями Российского ЦБ и Минфина. По словам источника издания, Китай проявляет интерес к российским стратегиям стимулирования национального производства в условиях экономических ограничений. В Пекине обеспокоены возможностью ухудшения отношений вокруг Тайваня, что может привести к введению против Китая санкций со стороны США и их союзников. Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что продолжение Тайванем стремлений к независимости при поддержке США может привести к печальным последствиям. По его словам, принадлежность острова к Китаю остается неизменной, независимо от того, кто займет посты в администрации нового правительства Штатов, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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