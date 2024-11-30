В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника

01 декабря 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

На место ЧП оперативно прибыли полицейские Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника. Поножовщина произошла в Курчатовском районе около 21:40 часов возле «Галактики развлечений». «Между двумя ранее незнакомыми подростками, 2008 и 2007 годов рождений произошла ситуативная драка. Во время потасовки один из несовершеннолетних нанес другому ножевое ранение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Молодой человек, 2008 года рождения, был госпитализирован и сейчас проходит лечение. Подозреваемый доставлен в отдел полиции «Курчатовский». Полиция продолжает проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника. Поножовщина произошла в Курчатовском районе около 21:40 часов возле «Галактики развлечений». «Между двумя ранее незнакомыми подростками, 2008 и 2007 годов рождений произошла ситуативная драка. Во время потасовки один из несовершеннолетних нанес другому ножевое ранение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Молодой человек, 2008 года рождения, был госпитализирован и сейчас проходит лечение. Подозреваемый доставлен в отдел полиции «Курчатовский». Полиция продолжает проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего.