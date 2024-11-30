30 ноября 2024

В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника

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На место ЧП оперативно прибыли полицейские Фото:

В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника. Поножовщина произошла в Курчатовском районе около 21:40 часов возле «Галактики развлечений».

«Между двумя ранее незнакомыми подростками, 2008 и 2007 годов рождений произошла ситуативная драка. Во время потасовки один из несовершеннолетних нанес другому ножевое ранение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Молодой человек, 2008 года рождения, был госпитализирован и сейчас проходит лечение. Подозреваемый доставлен в отдел полиции «Курчатовский». Полиция продолжает проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего.

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В Челябинске подросток ударил ножом на улице незнакомого сверстника. Поножовщина произошла в Курчатовском районе около 21:40 часов возле «Галактики развлечений». «Между двумя ранее незнакомыми подростками, 2008 и 2007 годов рождений произошла ситуативная драка. Во время потасовки один из несовершеннолетних нанес другому ножевое ранение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Молодой человек, 2008 года рождения, был госпитализирован и сейчас проходит лечение. Подозреваемый доставлен в отдел полиции «Курчатовский». Полиция продолжает проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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