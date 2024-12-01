Диспансеризация 2025: как проверить здоровье бесплатно

Все россияне от 18 до 39 лет можно бесплатно провериться у врача раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Кто имеет право на диспансеризацию в 2025 году, какие обследования входят и дадут ли вам выходной на работе для визита к врачу — обо всем этом читайте в материале на URA.RU.
Что такое диспансеризация
Диспансеризация — серия бесплатных медицинских проверок, лабораторных исследований и диагностических процедур. Их проводят в поликлиниках, фельдшерском пункте либо мобильном медпункте.
Пройти медицинское обследование возможно начиная с 18-летнего возраста, вне зависимости от того, есть ли жалобы на здоровье. Эти мероприятия позволяют удостовериться в отсутствии проблем со здоровьем или выявить возможные патологии на начальных этапах их развития. После первичного осмотра терапевт назначает необходимые лабораторные исследования и при наличии показаний направляет пациента к профильным специалистам.
Все обследования проводят по полису ОМС, то есть платить за них не нужно. Перечень анализов и тестов устанавливается не по желанию пациента, а в соответствии с требованиями программы, учитывающей индивидуальные особенности здоровья.
Зачем нужна диспансеризация
Диспансеризация направлена на раннюю диагностику заболеваний, которые могут развиваться незаметно и привести к серьезным последствиям. Регулярное прохождение обследований помогает своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья и принять меры для предотвращения развития серьезных патологий. Это особенно важно для людей старшего возраста, поскольку с годами вероятность возникновения хронических заболеваний растет.
Основные плюсы программы:
- Ранняя диагностика: Многие заболевания легче лечить на начальной стадии, когда симптомы еще не проявились. Диспансеризация позволяет выявить эти заболевания вовремя.
- Экономия времени и средств: Прохождение комплексного обследования занимает меньше времени, чем посещение нескольких врачей по отдельности. Кроме того, все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.
- Индивидуальный подход: Программа диспансеризации адаптируется под потребности конкретного человека, учитывая его возраст, пол и общее состояние здоровья.
Что входит в диспансеризацию
Диспансеризация состоит из ряда обязательных и дополнительных обследований. Каждый участник, независимо от своего возраста, проходит следующие процедуры:
- Заполнение анкеты о привычках и образе жизни,
- Оценка вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний,
- Флюорографическое исследование,
- Электрокардиограмма (ЭКГ),
- Измерение внутриглазного давления,
- Посещение гинеколога (для женщин),
- Общий анализ крови,
- Определение уровней глюкозы и холестерина,
- Скрининг на гепатит C (каждый десятый год),
- Оценка состояния репродуктивной системы,
- Онкоскрининг.
Помимо этого, измеряются физические параметры: рост, вес, окружность талии и артериальное давление. В рамках онкоскрининга проводятся:
- Цитологическое исследование (каждые три года для женщин 18–64 лет),
- Маммография (раз в два года для женщин 40–75 лет),
- Анализ крови на ПСА (раз в пять лет для мужчин с 45 лет),
- Тест на скрытую кровь в кале (раз в два года для лиц 40–64 лет, ежегодно для 65–75 лет),
- Гастроскопия (начиная с 45 лет).
После 40 лет в программу диспансеризации включают дополнительные обследования: оценивают риски сердечно-сосудистых заболеваний, проводят скрининг-тесты (такие как анализ кала на скрытую кровь) и делают эзофагогастродуоденоскопию.
Что делать, если выявлены отклонения
На основании полученных данных врач распределяет пациентов по одной из трех групп здоровья:
- Первая группа: У пациента отсутствуют хронические заболевания.
- Вторая группа: Хронические заболевания также отсутствуют, но есть факторы риска их развития.
- Третья группа: Диагностированы хронические неинфекционные заболевания, которые требуют постоянного медицинского контроля.
Если в ходе диспансеризации выявили отклонения или подозрения на серьезные заболевания, врач направляет пациента на допобследования. Если диагноз подтверждается, человека ставят на учет и регулярное наблюдение.
Как часто проводится диспансеризация
Если вам от 18 до 39 лет, то достаточно делать это раз в три года. А вот после 40 лет врачи рекомендуют проверять здоровье каждый год. есть углубленное обследование для тех, кто переболел COVID-19, чтобы проверить, нет ли осложнений. Пройти обследование можно минимум через 60 дней после выздоровления. Оно включает такие процедуры, как измерение уровня кислорода в крови (сатурация), тест с ходьбой, спирометрия, анализ крови на Д-димер и рентген легких и продлится до конца 2025 года.
Кто может пройти диспансеризацию в 2025 году
В 2025 году бесплатная диспансеризация будет доступна гражданам, которым исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет и 42 года. После 40 лет можно проходить обследования ежегодно.
Что делать, если возраст не подходит для диспансеризации
Если ваше возраст не соответствует критериям для прохождения диспансеризации, есть другие возможности проверить свое здоровье:
- Ежегодный профилактический медицинский осмотр. Этот вариант отличается от диспансеризации и доступен каждому.
- Комплексное обследование в центре здоровья. Такое обследование можно проходить ежегодно, оно включает ряд важных анализов и консультаций.
- Регулярные медицинские осмотры на работе. Если ваша профессия требует регулярных медосмотров, этот процесс обычно оплачивается работодателем.
Где можно пройти диспансеризацию
Проходить диспансеризацию можно в разных местах: в своей поликлинике, ФАПе, мобильном медпункте, центрах здоровья или других медучреждениях рядом с домом. С 2024 года некоторые компании будут предлагать возможность пройти обследования прямо на работе, если у них есть медицинский кабинет или договоренность с медицинским учреждением.
Как записаться и что нужно для диспансеризации
Для записи на диспансеризацию воспользуйтесь одним из способов: обратитесь в регистратуру поликлиники, зайдите на сайт Госуслуг или региональные порталы. Вам потребуются паспорт и полис ОМС.
Работодатель обязан дать вам оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации: один день раз в три года (до 39 лет) или каждый год (после 40 лет). Пенсионеры и предпенсионеры могут взять два дня, если не завершат все обследования за один день. Для этого подайте заявление. Неиспользованные дни не переносятся и не компенсируются деньгами. Вы можете отказаться от диспансеризации полностью или частично, подписав соответствующее согласие.
Как подготовиться к диспансеризации
Перед визитом на диспансеризацию полезно подготовиться заранее, чтобы сэкономить время и обеспечить максимальную эффективность осмотров. Вот несколько советов:
- Соберите документы. Подготовьте паспорт и полис ОМС. Если у вас есть предыдущие медицинские заключения или результаты анализов, возьмите их с собой.
- Заполните анкету. На приёме у врача вам предложат заполнить анкету о вашем образе жизни и здоровье. Подумайте над ответами заранее, чтобы точно указать всю необходимую информацию.
- Подготовьтесь к вопросам врача. Заранее подумайте о том, какие вопросы вы хотите задать врачу. Это поможет вам не забыть важные моменты и получить максимум пользы от консультации.
Обязательна ли диспансеризация
Нет, диспансеризация носит добровольный характер, поэтому вы вправе отказаться от нее целиком или частично. Перед началом обследований необходимо подписать согласие на проведение процедур.
Ранее в Минздраве сообщали, в 2025 году планируют охватить диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья 32% населения в возрасте 18-49 лет (около 19,4 млн человек). А также увеличить количество посещений центров здоровья до 5% от работающего населения (примерно 3,2 млн человек) и в 2,5 раза увеличить число больных вирусным гепатитом С , получающих помощь (до 100 тыс. человек).
Если нет симптомов, нужна ли диспансеризация
Многие думают, что если они чувствуют себя хорошо, то нет нужды проходить диспансеризацию. Однако это распространенное заблуждение. Большинство серьезных заболеваний на ранних стадиях могут не проявлять никаких симптомов. Например, такие заболевания, как диабет, гипертония или рак, могут долгое время развиваться незаметно. Именно поэтому диспансеризация важна даже для тех, кто считает себя абсолютно здоровым.
Регулярные медицинские осмотры позволяют выявить скрытые проблемы и начать лечение на самых ранних стадиях, когда шансы на успешное выздоровление максимальны. Это помогает предотвратить прогрессирование болезни и снизить риск осложнений.
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