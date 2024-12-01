Какой доход по вкладам не облагается налогом в 2024 году

В 2025 году россияне вновь будут платить налог с доходов по вкладам, но проценты до 210 тысяч рублей останутся необлагаемыми. Отмечается, что данное положение будет применяться при расчете налога за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы России (ФНС). Сумма, необлагаемая налогом, окончательно была зафиксирована сегодня, 1 декабря.
«Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», — сообщила пресс-служба ФНС РБК. Сумма процентного дохода, не облагаемая налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в России, за 2024 год составит 210 тысяч рублей. Размер необлагаемой суммы зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ на начало каждого месяца.
В 2024 году ключевая ставка ЦБ РФ достигла максимального уровня в 21% к ноябрю и декабрю, что повлияло на расчет необлагаемой суммы. Доходы сверх установленной суммы подлежат обложению НДФЛ по ставкам 13% или 15%, если совокупный доход налогоплательщика превысит 5 миллионов рублей за год.
Там же сообщили, что для некоторых налогоплательщиков предусмотрен перерасчет за 2023 год. К тому же, в следующем году ФНС проведет перерасчет налогов для тех, кто подпадает под критерии пересмотра.
Налог на доходы с вкладов был введен в 2021 году. Однако он не применялся в течение первых двух лет, в связи с действием налоговой льготы. Но с началом 2023 года срок действия этой льготы истек, и налог стал обязательным. В текущем году бюджет уже начал получать первые налоговые отчисления от вкладчиков, чьи доходы с депозитов превысили установленный необлагаемый минимум. За 2023 год порог, свыше которого начисляется налог, составил 150 тысяч рублей.
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