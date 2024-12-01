За какие нарушения водителю придется заплатить штраф зимой

С 1 декабря штраф за летнюю резину зимой составит 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария водопровода. Тюмень, зима, лед, колесо, колесо автомобиля, авария водопровода, шины, замерзший автомобиль
С 1 декабря сотрудники ГИБДД будут проверять резину на автомобилях Фото:

С 1 декабря, с приходом календарной зимы, водителям следует обратить внимание на состояние своего автомобиля. За некоторые сезонные нарушения можно получить значительные штрафы.

Штраф в 500 рублей грозит автовладельцам, которые так и не поменяли летнюю резину. Это нововведение вступает в силу с 1 декабря.

Пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев ждет тех водителей, кто ездит с грязными номерами. При этом ГИБДД напоминает, что плохая погода — не оправдание нарушению. Аналогичное наказание может последовать за сломанные щетки стеклоочистителя или неработающие стеклоомыватели.

Также важно помнить, что ПДД разрешают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне не более пяти минут. В противном случае любителям долго прогревать двигатель грозит штраф. Его размер в разных регионах различный. В Москве — три тысячи рублей, а в Петербурге — полторы тысячи.

Не будет оправданием и заснеженность проезжей части, из-за чего не видно разметки. Если водитель, даже ненамеренно, выехал на выделенную для общественного транспорта полосу, пересек сплошную или двойную сплошную, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

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С 1 декабря, с приходом календарной зимы, водителям следует обратить внимание на состояние своего автомобиля. За некоторые сезонные нарушения можно получить значительные штрафы. Штраф в 500 рублей грозит автовладельцам, которые так и не поменяли летнюю резину. Это нововведение вступает в силу с 1 декабря. Пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев ждет тех водителей, кто ездит с грязными номерами. При этом ГИБДД напоминает, что плохая погода — не оправдание нарушению. Аналогичное наказание может последовать за сломанные щетки стеклоочистителя или неработающие стеклоомыватели. Также важно помнить, что ПДД разрешают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне не более пяти минут. В противном случае любителям долго прогревать двигатель грозит штраф. Его размер в разных регионах различный. В Москве — три тысячи рублей, а в Петербурге — полторы тысячи. Не будет оправданием и заснеженность проезжей части, из-за чего не видно разметки. Если водитель, даже ненамеренно, выехал на выделенную для общественного транспорта полосу, пересек сплошную или двойную сплошную, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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