За какие нарушения водителю придется заплатить штраф зимой

С 1 декабря, с приходом календарной зимы, водителям следует обратить внимание на состояние своего автомобиля. За некоторые сезонные нарушения можно получить значительные штрафы.
Штраф в 500 рублей грозит автовладельцам, которые так и не поменяли летнюю резину. Это нововведение вступает в силу с 1 декабря.
Пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев ждет тех водителей, кто ездит с грязными номерами. При этом ГИБДД напоминает, что плохая погода — не оправдание нарушению. Аналогичное наказание может последовать за сломанные щетки стеклоочистителя или неработающие стеклоомыватели.
Также важно помнить, что ПДД разрешают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне не более пяти минут. В противном случае любителям долго прогревать двигатель грозит штраф. Его размер в разных регионах различный. В Москве — три тысячи рублей, а в Петербурге — полторы тысячи.
Не будет оправданием и заснеженность проезжей части, из-за чего не видно разметки. Если водитель, даже ненамеренно, выехал на выделенную для общественного транспорта полосу, пересек сплошную или двойную сплошную, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.