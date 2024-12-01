За какие нарушения водителю придется заплатить штраф зимой

С 1 декабря штраф за летнюю резину зимой составит 500 рублей

01 декабря 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

С 1 декабря сотрудники ГИБДД будут проверять резину на автомобилях Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 декабря, с приходом календарной зимы, водителям следует обратить внимание на состояние своего автомобиля. За некоторые сезонные нарушения можно получить значительные штрафы. Штраф в 500 рублей грозит автовладельцам, которые так и не поменяли летнюю резину. Это нововведение вступает в силу с 1 декабря. Пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев ждет тех водителей, кто ездит с грязными номерами. При этом ГИБДД напоминает, что плохая погода — не оправдание нарушению. Аналогичное наказание может последовать за сломанные щетки стеклоочистителя или неработающие стеклоомыватели. Также важно помнить, что ПДД разрешают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне не более пяти минут. В противном случае любителям долго прогревать двигатель грозит штраф. Его размер в разных регионах различный. В Москве — три тысячи рублей, а в Петербурге — полторы тысячи. Не будет оправданием и заснеженность проезжей части, из-за чего не видно разметки. Если водитель, даже ненамеренно, выехал на выделенную для общественного транспорта полосу, пересек сплошную или двойную сплошную, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 декабря, с приходом календарной зимы, водителям следует обратить внимание на состояние своего автомобиля. За некоторые сезонные нарушения можно получить значительные штрафы. Штраф в 500 рублей грозит автовладельцам, которые так и не поменяли летнюю резину. Это нововведение вступает в силу с 1 декабря. Пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев ждет тех водителей, кто ездит с грязными номерами. При этом ГИБДД напоминает, что плохая погода — не оправдание нарушению. Аналогичное наказание может последовать за сломанные щетки стеклоочистителя или неработающие стеклоомыватели. Также важно помнить, что ПДД разрешают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне не более пяти минут. В противном случае любителям долго прогревать двигатель грозит штраф. Его размер в разных регионах различный. В Москве — три тысячи рублей, а в Петербурге — полторы тысячи. Не будет оправданием и заснеженность проезжей части, из-за чего не видно разметки. Если водитель, даже ненамеренно, выехал на выделенную для общественного транспорта полосу, пересек сплошную или двойную сплошную, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.