Врачи предупредили о вспышке пневмонии с бессимптомным поражением легких

В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией
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Симптомами пневмонии являются озноб, кашель и слабость
Симптомами пневмонии являются озноб, кашель и слабость Фото:

В России зафиксировано увеличение случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Особенно подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По словам врачей, главная опасность заболевания в том, что оно протекает незаметно.

«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле — июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле — сентябре показатель вырос до 21,5%. Чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом», — передают «Известия» слова врача.

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин отмечает, что главная опасность болезни в том, что она протекает незаметно. Среди симптомов — общая слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Врач рекомендует обратиться в медицинское учреждение, если через неделю кашель не проходит.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко рассказала, что микоплазменная пневмония чаще всего встречается у детей и взрослых в возрасте до 40 лет. Эти возрастные группы часто посещают места массового скопления людей. Опасность заболевания заключается в том, что оно может поражать не только легкие, но и другие органы, передает 360.ru.

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В России зафиксировано увеличение случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Особенно подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По словам врачей, главная опасность заболевания в том, что оно протекает незаметно. «Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле — июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле — сентябре показатель вырос до 21,5%. Чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом», — передают «Известия» слова врача. Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин отмечает, что главная опасность болезни в том, что она протекает незаметно. Среди симптомов — общая слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Врач рекомендует обратиться в медицинское учреждение, если через неделю кашель не проходит. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко рассказала, что микоплазменная пневмония чаще всего встречается у детей и взрослых в возрасте до 40 лет. Эти возрастные группы часто посещают места массового скопления людей. Опасность заболевания заключается в том, что оно может поражать не только легкие, но и другие органы, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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