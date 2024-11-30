30 ноября 2024

В Екатеринбурге подростки подожгли квартиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
Огонь распространился очень быстро (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге три парня играли с зажигалкой и подожгли квартиру. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что огонь быстро распространился по комнате.

«Чуть не спалили хату в Екатеринбурге. Все закончилось хорошо в этот раз, квартиру потушили», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, подростки сильно испугались, когда игра закончилась не так, как они хотели.

В комментариях многие осудили парней. «В следующий раз такое может привести к очень печальным последствиям, жаль, что некоторые не понимают», — отметил мужчина.

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В Екатеринбурге три парня играли с зажигалкой и подожгли квартиру. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что огонь быстро распространился по комнате. «Чуть не спалили хату в Екатеринбурге. Все закончилось хорошо в этот раз, квартиру потушили», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, подростки сильно испугались, когда игра закончилась не так, как они хотели. В комментариях многие осудили парней. «В следующий раз такое может привести к очень печальным последствиям, жаль, что некоторые не понимают», — отметил мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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