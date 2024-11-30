Огонь распространился очень быстро (архивное фото)
В Екатеринбурге три парня играли с зажигалкой и подожгли квартиру. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что огонь быстро распространился по комнате.
«Чуть не спалили хату в Екатеринбурге. Все закончилось хорошо в этот раз, квартиру потушили», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, подростки сильно испугались, когда игра закончилась не так, как они хотели.
В комментариях многие осудили парней. «В следующий раз такое может привести к очень печальным последствиям, жаль, что некоторые не понимают», — отметил мужчина.
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