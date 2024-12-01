Песков рассказал, как Путин «пугал» Меркель своей собакой

Представитель Кремля Дмитрий Песков скептически отнесся к неоднозначной реакции экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на подарок главы РФ Владимира Путина в виде игрушечного пса. По его мнению, история немецкого политика, описанная в мемуарах, вызывает только недоумения.
«Ну, честно говоря, вызывает вопросы вот эти утверждения [Меркель], что, дескать, это была такая непонятная ей демонстрация силы. <...> В Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны. Если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то это вот такие слова воспринять», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, российский лидер проявлял максимум гостеприимства и встречал Меркель радушно, он не мог угрожать ей через ее боязнь собак. Представитель Кремля предположил, что Меркель была недостаточно открыта к диалогу с Россией, поэтому подарок российского президента мог вызвать у нее такие мысли.
Ранее в продаже появились мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «Свобода: воспоминания 1954—2021». В книге говорится о первой встрече с Путиным в 2007 году в Кремле, на которой российский президент подарил ей игрушечного пса. Этот жест она восприняла неоднозначно. В ходе встречи лидеров в Сочи лабрадор Путина Кони зашла в комнату, где были политики, и подошла довольно близко к Меркель, из-за чего она не на шутку перепугалась. Женщина призналась, что боится собак, так как однажды была укушена на ярмарке в Укермарке.
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