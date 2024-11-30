30 ноября 2024

Пламя охватывает промзону в районе Кольцово. Видео

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, нпо автоматики, огонь, тушение пожара, чс, возгорание, пламя, горение
На месте работают десятки огнеборцев (архивное фото) Фото:

Площадь возгорания в Екатеринбурге в промзоне на Испытателей выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства).

«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов», — говорится в сообщении. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.

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Площадь возгорания в Екатеринбурге в промзоне на Испытателей выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства). «Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов», — говорится в сообщении. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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