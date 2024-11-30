На месте работают десятки огнеборцев (архивное фото)
Площадь возгорания в Екатеринбурге в промзоне на Испытателей выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства).
«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов», — говорится в сообщении. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
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