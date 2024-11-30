30 ноября 2024

Пожарный гидрант в Челябинске был сломан неизвестными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, рукав, пожарный гидрант, шланг
Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена Фото:

Пожарный гидрант в Челябинске на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за которого утром случилась крупная коммунальная авария, был сломан неизвестными. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В ходе устранения аварии выяснилось, что пожарный гидрант был сломан неизвестными. Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена: у нее отсутствовало одно из „ушек“, часть элементов гидранта были сколоты в результате внешних воздействий», — рассказал URA.RU источник.

Ранее в Металлургическом районе из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. К месту прорыва выехали сотрудники МУП «ПОВВ». В мэрии сообщили, что отключать жителей от водоснабжения не потребовалось.

Городским властям предстоит выяснить, кто устроил «коммунальную диверсию»
Городским властям предстоит выяснить, кто устроил «коммунальную диверсию»
Фото:

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Пожарный гидрант в Челябинске на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за которого утром случилась крупная коммунальная авария, был сломан неизвестными. Об этом URA.RU сообщил источник. «В ходе устранения аварии выяснилось, что пожарный гидрант был сломан неизвестными. Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена: у нее отсутствовало одно из „ушек“, часть элементов гидранта были сколоты в результате внешних воздействий», — рассказал URA.RU источник. Ранее в Металлургическом районе из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. К месту прорыва выехали сотрудники МУП «ПОВВ». В мэрии сообщили, что отключать жителей от водоснабжения не потребовалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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