Пожарный гидрант в Челябинске был сломан неизвестными. Фото

01 декабря 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена Фото: Илья Московец © URA.RU Пожарный гидрант в Челябинске на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за которого утром случилась крупная коммунальная авария, был сломан неизвестными. Об этом URA.RU сообщил источник. «В ходе устранения аварии выяснилось, что пожарный гидрант был сломан неизвестными. Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена: у нее отсутствовало одно из „ушек“, часть элементов гидранта были сколоты в результате внешних воздействий», — рассказал URA.RU источник. Ранее в Металлургическом районе из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. К месту прорыва выехали сотрудники МУП «ПОВВ». В мэрии сообщили, что отключать жителей от водоснабжения не потребовалось. Городским властям предстоит выяснить, кто устроил «коммунальную диверсию» Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарный гидрант в Челябинске на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за которого утром случилась крупная коммунальная авария, был сломан неизвестными. Об этом URA.RU сообщил источник. «В ходе устранения аварии выяснилось, что пожарный гидрант был сломан неизвестными. Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена: у нее отсутствовало одно из „ушек“, часть элементов гидранта были сколоты в результате внешних воздействий», — рассказал URA.RU источник. Ранее в Металлургическом районе из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. К месту прорыва выехали сотрудники МУП «ПОВВ». В мэрии сообщили, что отключать жителей от водоснабжения не потребовалось.