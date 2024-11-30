Пожарный гидрант в Челябинске на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за которого утром случилась крупная коммунальная авария, был сломан неизвестными. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В ходе устранения аварии выяснилось, что пожарный гидрант был сломан неизвестными. Удерживающая конструкция оказалась серьезно повреждена: у нее отсутствовало одно из „ушек“, часть элементов гидранта были сколоты в результате внешних воздействий», — рассказал URA.RU источник.
Ранее в Металлургическом районе из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. К месту прорыва выехали сотрудники МУП «ПОВВ». В мэрии сообщили, что отключать жителей от водоснабжения не потребовалось.
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