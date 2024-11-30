Специалисты МУП «ПОВВ» работают над устранением аварии
В Металлургическом районе Челябинска забил фонтан. Причиной ЧП стал сломанный пожарный гидрант. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ»
«Авария случилась во дворе дома N45 по ул. 50-лет ВЛКСМ из-за сломанного пожарного гидранта. Специалисты МУП „ПОВВ“ приступили к устранению повреждения», — сообщили коммунальщики.
По словам очевидцев, из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Кадры прорыва опубликованы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что вода есть во всех соседних домах.
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