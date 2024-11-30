30 ноября 2024

В Челябинске забил фонтан из сломанного гидранта. Видео

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожарный гидрант, вода
Специалисты МУП «ПОВВ» работают над устранением аварии Фото:

В Металлургическом районе Челябинска забил фонтан. Причиной ЧП стал сломанный пожарный гидрант. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ»

«Авария случилась во дворе дома N45 по ул. 50-лет ВЛКСМ из-за сломанного пожарного гидранта. Специалисты МУП „ПОВВ“ приступили к устранению повреждения», — сообщили коммунальщики.

По словам очевидцев, из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Кадры прорыва опубликованы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что вода есть во всех соседних домах.

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В Металлургическом районе Челябинска забил фонтан. Причиной ЧП стал сломанный пожарный гидрант. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ» «Авария случилась во дворе дома N45 по ул. 50-лет ВЛКСМ из-за сломанного пожарного гидранта. Специалисты МУП „ПОВВ“ приступили к устранению повреждения», — сообщили коммунальщики. По словам очевидцев, из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Кадры прорыва опубликованы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что вода есть во всех соседних домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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