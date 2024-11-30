30 ноября 2024
29 ноября 2024

В ЯНАО вблизи трассы бегает огромный лось

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупного лося водители заметили вблизи Карамовского поста ДПС в ЯНАО
Крупного лося водители заметили вблизи Карамовского поста ДПС в ЯНАО Фото:

В ЯНАО на трассе вблизи Карамовского поста ДПС заметили огромного лося. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

«Будьте внимательны по дороге на Карамовку (прим. ред. — Карамовский пост ДПС) бегает очень большой лось», — рассказал очевидец в telegram-канале «NSK». К публикации он приложил видео, на котором крупный лось перебегает дорогу перед грузовиком. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО автомобилисты загнали медвежонка на дерево. В районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.

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В ЯНАО на трассе вблизи Карамовского поста ДПС заметили огромного лося. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.  «Будьте внимательны по дороге на Карамовку (прим. ред. — Карамовский пост ДПС) бегает очень большой лось», — рассказал очевидец в telegram-канале «NSK». К публикации он приложил видео, на котором крупный лось перебегает дорогу перед грузовиком.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО автомобилисты загнали медвежонка на дерево. В районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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