В ЯНАО вблизи трассы бегает огромный лось

Крупного лося водители заметили вблизи Карамовского поста ДПС в ЯНАО
В ЯНАО на трассе вблизи Карамовского поста ДПС заметили огромного лося. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Будьте внимательны по дороге на Карамовку (прим. ред. — Карамовский пост ДПС) бегает очень большой лось», — рассказал очевидец в telegram-канале «NSK». К публикации он приложил видео, на котором крупный лось перебегает дорогу перед грузовиком.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО автомобилисты загнали медвежонка на дерево. В районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.
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