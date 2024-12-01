Киев рискует потерять подконтрольные территории ДНР из-за перестановок Зеленского в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Киев рискует потерять ДНР до инаугурации Трампа
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Замена командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Михаилом Драпатым ухудшает позиции Киева в ДНР, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая
Замена командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Михаилом Драпатым ухудшает позиции Киева в ДНР, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая Фото:
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Кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные украинским лидером Владимиром Зеленским в конце ноября, повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Риски потери ДНР до инаугурации [победившего на выборах президента США Дональда] Трампа растут в разы», — сообщила Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, причиной этому станет проведенная Зеленским перестановка кадров в командовании ВСУ.

Ранее украинский лидер уволил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и назначил на этот пост Михаила Драпатого. По словам Безуглой, именно Драпатый сдерживал наступление ВС РФ на донецком направлении.

Также депутат раскритиковала назначение командира 95-й бригады ВСУ Олега Апостола новым заместителем главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского. Это дополнительно ухудшает позиции Украины в ДНР, подчеркнула Безуглая.

Также ранее Зеленский назначил командира 93-й бригады Павла Палиса на пост замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает MK.RU.

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Кадровые перестановки в командовании ВСУ, осуществленные украинским лидером Владимиром Зеленским в конце ноября, повышают риск потери Киевом контроля над оставшейся частью ДНР. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Риски потери ДНР до инаугурации [победившего на выборах президента США Дональда] Трампа растут в разы», — сообщила Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, причиной этому станет проведенная Зеленским перестановка кадров в командовании ВСУ. Ранее украинский лидер уволил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и назначил на этот пост Михаила Драпатого. По словам Безуглой, именно Драпатый сдерживал наступление ВС РФ на донецком направлении. Также депутат раскритиковала назначение командира 95-й бригады ВСУ Олега Апостола новым заместителем главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского. Это дополнительно ухудшает позиции Украины в ДНР, подчеркнула Безуглая. Также ранее Зеленский назначил командира 93-й бригады Павла Палиса на пост замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает MK.RU.
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