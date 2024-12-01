РБК: генерала Мурадова назначили заместителем главкома сухопутных войск

Руководитель объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа и Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на пост заместителя главкома сухопутными войсками. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ.
«Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми назначениями, а также на источник, близкий к Минобороны. Главкомом сухопутных войск является генерал Олег Салюков.
Официальных заявлений от Минобороны о новом назначении не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в ведомство. Ответ ожидается.
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