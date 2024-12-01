РБК: генерала Мурадова назначили заместителем главкома сухопутных войск

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Экс-командующий группировки «Восток» Рустам Мурадов стал замглавкома сухопутными войсками ВС РФ
Экс-командующий группировки «Восток» Рустам Мурадов стал замглавкома сухопутными войсками ВС РФ Фото:

Руководитель объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа и Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на пост заместителя главкома сухопутными войсками. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ.

«Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми назначениями, а также на источник, близкий к Минобороны. Главкомом сухопутных войск является генерал Олег Салюков.

Официальных заявлений от Минобороны о новом назначении не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в ведомство. Ответ ожидается. 

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Руководитель объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа и Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на пост заместителя главкома сухопутными войсками. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ. «Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми назначениями, а также на источник, близкий к Минобороны. Главкомом сухопутных войск является генерал Олег Салюков. Официальных заявлений от Минобороны о новом назначении не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в ведомство. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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