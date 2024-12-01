Помощник президента США сделал заявление о передаче ядерного оружия Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что передача ядерного оружия Украине не рассматривается. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Это не рассматривается, нет», — сказал Салливан во время интервью. Помощник подтвердил, что Вашингтон акцентирует внимание на поставках Украине традиционных видов вооружений, что позволит стране эффективно защищаться и проводить боевые операции против России.
Ранее администрация Белого дома заявила заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине ядерное оружие для использования в конфликте с Россией. Также сообщалось, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые должны уйти в отставку через два месяца, изучают вопрос о возможности передачи ядерного оружия киевскому режиму на оставшееся до отставки время, передает МК.
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