В Свердловской области насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу

01 декабря 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Пешеход скончался на месте ДТП (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе Екатеринбург — Серов ночью 30 ноября водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Он рассказал, что не видел пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. «Трагедия произошла 30 ноября в 23:40 на 187 километре автодороги „Екатеринбург-Серов“. По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь в сторону города Серов, допустил наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части. Мужчина не видел пешехода», — пояснили в ведомстве. Водитель не сразу понял, что наехал на человека, только после того, как вышел из машины. Погиб 47-летний житель Качканара, от полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Полиция проводит расследование. Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов при движении в темное время суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Серов ночью 30 ноября водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Он рассказал, что не видел пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. «Трагедия произошла 30 ноября в 23:40 на 187 километре автодороги „Екатеринбург-Серов“. По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь в сторону города Серов, допустил наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части. Мужчина не видел пешехода», — пояснили в ведомстве. Водитель не сразу понял, что наехал на человека, только после того, как вышел из машины. Погиб 47-летний житель Качканара, от полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Полиция проводит расследование. Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов при движении в темное время суток.