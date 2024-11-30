В Свердловской области насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу

На трассе Екатеринбург — Серов ночью 30 ноября водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Он рассказал, что не видел пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
«Трагедия произошла 30 ноября в 23:40 на 187 километре автодороги „Екатеринбург-Серов“. По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь в сторону города Серов, допустил наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части. Мужчина не видел пешехода», — пояснили в ведомстве.
Водитель не сразу понял, что наехал на человека, только после того, как вышел из машины. Погиб 47-летний житель Качканара, от полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Полиция проводит расследование. Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
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