30 ноября 2024

В Свердловской области насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу

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Пешеход скончался на месте ДТП (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Серов ночью 30 ноября водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Он рассказал, что не видел пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

«Трагедия произошла 30 ноября в 23:40 на 187 километре автодороги „Екатеринбург-Серов“. По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь в сторону города Серов, допустил наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части. Мужчина не видел пешехода», — пояснили в ведомстве.

Водитель не сразу понял, что наехал на человека, только после того, как вышел из машины. Погиб 47-летний житель Качканара, от полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция проводит расследование. Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов при движении в темное время суток.

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На трассе Екатеринбург — Серов ночью 30 ноября водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Он рассказал, что не видел пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. «Трагедия произошла 30 ноября в 23:40 на 187 километре автодороги „Екатеринбург-Серов“. По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь в сторону города Серов, допустил наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части. Мужчина не видел пешехода», — пояснили в ведомстве. Водитель не сразу понял, что наехал на человека, только после того, как вышел из машины. Погиб 47-летний житель Качканара, от полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Полиция проводит расследование. Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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