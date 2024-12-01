Жительница Нижнего Новгорода Анна Юдина бросила свою пятимесячную дочь в сугроб ради известности в Интернете. Об этом заявила она сама.
«Ребенка я не обижала. Хотелось хайпа в Интернете, показать, как я закаляю ребенка. Никакого преступления не было», — рассказала Анна Юдина в беседе с «Пятым каналом».
Ее мать, Валентина Юдина, рассказала, что в семье есть еще трое детей. Действия дочери она отказалась комментировать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Согласно материалам дела, вечером 30 ноября 2024 года обвиняемая вынесла на улицу свою пятимесячную дочь, положила ее на снег, а затем начала кричать на нее и оскорблять, снимая свои действия на видео. Девочку изъяли из семьи, она находится в больнице.
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