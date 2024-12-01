США дали Киеву выбор по территориальным уступкам России: важное заявление помощника Байдена

Украинские власти должны принять самостоятельное решение по вопросу территориальных уступок для заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что страна не готова признать освобожденные ВС РФ территории российскими. О том, как идет обсуждение территориальных уступок со стороны Киева — в материале URA.RU.
Переговоры в 2022 году
В начале переговоров Украина была готова передать России ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Она не признавала Крым, но предлагала решить это дипломатическим путем в течение 10-15 лет. РФ была согласна на это, однако вскоре позиция Зеленского стала намного жестче и он отказался признавать перечисленные регионы российскими.
Осенью 2024 года в Киеве вновь начали обсуждать сдачу своих территорий
На Украине чиновники начали обсуждать сдачу части своих территорий России. Киевские власти беспокоятся,что им не хватит личного состава, поддержки Запада и огневой мощи, чтобы вернуть освобожденные ВС РФ территории. В обмен на это они могут потребовать гарантии безопасности в виде вступления в НАТО.
При этом сам Зеленский заявлял, что не может решить вопрос об уступках без согласия народа. По его словам, ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, «не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа».
Согласно данным соцопроса Киевского международного института социологии, доля украинцев, готовых пойти на уступки в настоящее время составляет 32% всего населения. При этом в мае 2023 года эта доля составляла всего 10%.
Вступление в НАТО
Основным фактором, который может обеспечить Киеву победу, является вступление в НАТО. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, одна лишь подпись под приглашением страны в НАТО изменит всю ситуацию и остановит конфликт.
Путин может обсудить с Трампом мир на Украине
Президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако Киев должен отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать их и Крым российскими территориями. Об этом сообщили в британском издании Reuters, ссылаясь на источники в Кремле.
В Белом доме заявили, что Киев должен сам решиться на уступки
Киевские власти должны самостоятельно принять решение по вопросу территориальных уступок для достижения мира с РФ. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
После этого Зеленский заявил о том, что Украина не готова признать освобожденные ВС РФ территории российскими. Он сказал об этом во время брифинга по итогам встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой, его слова передает украинское издание «Укринформбюро». По словам украинского лидера, он сохраняет надежду на то, что сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на заявление Салливана отметила, что прежде размышлений о территориальных уступках, Киев подумает о мобилизации детей. И только после того, как положение ВСУ ухудшиться еще больше — власти страны подумают о мобилизации.
«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что Запад предал Зеленского и предал украинский народ, внушив им, что помощь Украине и ущерб России — это одно и то же.
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