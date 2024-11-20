Reuters узнал о готовности Путина обсудить с Трампом мир на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент РФ Владимир Путин готов на диалог с избранным главой США Дональдом Трампом по ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин готов на диалог с избранным главой США Дональдом Трампом по ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако Киев должен отказаться от вступления в НАТО и освобожденных РФ территорий, сообщили в британском издании Reuters, ссылаясь на источники в Кремле. 

«Владимир Путин готов обсуждать с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине, но исключает какие-либо крупные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО», — заявили в Reuters. Они сослались на пять источников, знакомых с планами Кремля.

Президент России не раз озвучивал, что Москва готова на переговоры с Украиной. Это подтверждает тот факт, что российская сторона вела диалог с украинской в самом начале спецоперации. Также Путин заявлял, что пойдет на разговор с Трампом по поводу ситуации по Украине. По словам главы российского государства, Россия не желает краткосрочного перемирия, а хочет долгого и прочного мира, и при этом не согласна на уступки в виде освобожденных и присоединенных к ней ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Путин подчеркивал, что также для мирного договора Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако Киев должен отказаться от вступления в НАТО и освобожденных РФ территорий, сообщили в британском издании Reuters, ссылаясь на источники в Кремле.  «Владимир Путин готов обсуждать с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине, но исключает какие-либо крупные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО», — заявили в Reuters. Они сослались на пять источников, знакомых с планами Кремля. Президент России не раз озвучивал, что Москва готова на переговоры с Украиной. Это подтверждает тот факт, что российская сторона вела диалог с украинской в самом начале спецоперации. Также Путин заявлял, что пойдет на разговор с Трампом по поводу ситуации по Украине. По словам главы российского государства, Россия не желает краткосрочного перемирия, а хочет долгого и прочного мира, и при этом не согласна на уступки в виде освобожденных и присоединенных к ней ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Путин подчеркивал, что также для мирного договора Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...