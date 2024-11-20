Reuters узнал о готовности Путина обсудить с Трампом мир на Украине

Президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако Киев должен отказаться от вступления в НАТО и освобожденных РФ территорий, сообщили в британском издании Reuters, ссылаясь на источники в Кремле.
«Владимир Путин готов обсуждать с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине, но исключает какие-либо крупные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО», — заявили в Reuters. Они сослались на пять источников, знакомых с планами Кремля.
Президент России не раз озвучивал, что Москва готова на переговоры с Украиной. Это подтверждает тот факт, что российская сторона вела диалог с украинской в самом начале спецоперации. Также Путин заявлял, что пойдет на разговор с Трампом по поводу ситуации по Украине. По словам главы российского государства, Россия не желает краткосрочного перемирия, а хочет долгого и прочного мира, и при этом не согласна на уступки в виде освобожденных и присоединенных к ней ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Путин подчеркивал, что также для мирного договора Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.
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