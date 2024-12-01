Большой театр анонсировал старт продаж билетов на балет «Щелкунчик»: цены

Старт продаж билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр России начнется 2 декабря в 10:00. Цены варьируются от 1250 до 5000 рублей.
«Завтра, 2 декабря, в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет „Щелкунчик“, показ которого состоится 17 декабря в 19:00», — сообщили в Большом театре. Там подчеркнули, что билеты доступны для покупки только на официальном сайте театра.
Стоимость билета для молодых людей 14-22 лет составляет 1250 рублей. Билеты на «места низкой ценовой категории» и для зрителей «60 плюс» — 5000 рублей. Стоимость билетов «полной категории» начинается от 5000 рублей. Продажа билетов на этот спектакль по программе «Пушкинская карта» будет объявлена отдельно.
В предыдущие годы в очередях за билетами на «Щелкунчик» были сильные давки. А перекупщики выставляли билеты на онлайн-платформах в 10 раз дороже. Так, цены достигали 200 тысяч рублей. Купить билеты онлайн в прошлые годы также было сложно. Россияне жаловались, что сайт висит, не справляясь с потоком желающих.
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