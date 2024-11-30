30 ноября 2024

В Екатеринбурге водитель автобуса Ozon спровоцировал ДТП с пятью машинами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса потерял управление (архивное фото)
Водитель автобуса потерял управление (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Объездной дороге автобус Ozon с 10 пассажирами cпровоцировал ДТП с пятью машинами. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На объездной после улицы 8 марта, пострадавших нет», — поделился собеседник. Судя по кадрам, вместе с автобусом в аварию попало пять автомобилей. На лобовом стекле автобуса видны наклейки маркетплейса Ozon.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автобуса был 54-летний мужчина, который потерял управление, из-за чего и допустил столкновение. В момент ДТП в автобусе было 10 человек.

Помимо этого в ГАИ рассказали о второй аварии на объездной дороге напротив дома №10 по улице Водительский проезд. В ней Renault Logan врезался во впереди едущий Opel Corsa, который зацепил еще и ВАЗ-2107. Водителя Renault увезли с травмами в больницу.

Автобус спровоцировал аварию на объездной дороге
Автобус спровоцировал аварию на объездной дороге
Фото:

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В Екатеринбурге на Объездной дороге автобус Ozon с 10 пассажирами cпровоцировал ДТП с пятью машинами. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На объездной после улицы 8 марта, пострадавших нет», — поделился собеседник. Судя по кадрам, вместе с автобусом в аварию попало пять автомобилей. На лобовом стекле автобуса видны наклейки маркетплейса Ozon. В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автобуса был 54-летний мужчина, который потерял управление, из-за чего и допустил столкновение. В момент ДТП в автобусе было 10 человек. Помимо этого в ГАИ рассказали о второй аварии на объездной дороге напротив дома №10 по улице Водительский проезд. В ней Renault Logan врезался во впереди едущий Opel Corsa, который зацепил еще и ВАЗ-2107. Водителя Renault увезли с травмами в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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