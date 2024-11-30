В Екатеринбурге на Объездной дороге автобус Ozon с 10 пассажирами cпровоцировал ДТП с пятью машинами. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На объездной после улицы 8 марта, пострадавших нет», — поделился собеседник. Судя по кадрам, вместе с автобусом в аварию попало пять автомобилей. На лобовом стекле автобуса видны наклейки маркетплейса Ozon.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автобуса был 54-летний мужчина, который потерял управление, из-за чего и допустил столкновение. В момент ДТП в автобусе было 10 человек.
Помимо этого в ГАИ рассказали о второй аварии на объездной дороге напротив дома №10 по улице Водительский проезд. В ней Renault Logan врезался во впереди едущий Opel Corsa, который зацепил еще и ВАЗ-2107. Водителя Renault увезли с травмами в больницу.
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