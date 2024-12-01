Сотрудник МЧС спас курганца с приступом эпилепсии

Сотрудник МЧС помог рабочему, которому стало плохо
В Кургане сотрудник МЧС России Алексей Никишин спас мужчину с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Увидел, что мужчина задыхается и теряет сознание. Я подбежал, положил его на бок и повернул голову вниз. Вызвал скорую и контролировал состояние. На следующий день позвонил в больницу и убедился, что с мужчиной все в порядке», — приводят слова Никишина в telegram-канале ведомства.
Командир отделения пожарно-спасательной части в свободное от службы время ждал у гаража рабочих. При разгрузке одному из мастеров стало плохо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!