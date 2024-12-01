01 декабря 2024
30 ноября 2024

Сотрудник МЧС спас курганца с приступом эпилепсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Сотрудник МЧС помог рабочему, которому стало плохо Фото:

В Кургане сотрудник МЧС России Алексей Никишин спас мужчину с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Увидел, что мужчина задыхается и теряет сознание. Я подбежал, положил его на бок и повернул голову вниз. Вызвал скорую и контролировал состояние. На следующий день позвонил в больницу и убедился, что с мужчиной все в порядке», — приводят слова Никишина в telegram-канале ведомства.

Командир отделения пожарно-спасательной части в свободное от службы время ждал у гаража рабочих. При разгрузке одному из мастеров стало плохо.

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В Кургане сотрудник МЧС России Алексей Никишин спас мужчину с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Увидел, что мужчина задыхается и теряет сознание. Я подбежал, положил его на бок и повернул голову вниз. Вызвал скорую и контролировал состояние. На следующий день позвонил в больницу и убедился, что с мужчиной все в порядке», — приводят слова Никишина в telegram-канале ведомства. Командир отделения пожарно-спасательной части в свободное от службы время ждал у гаража рабочих. При разгрузке одному из мастеров стало плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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