Сегодня, 1 декабря, в Ханты-Мансийске прошли всероссийские соревнования по биатлону. Провести первый день зимы вместе с участниками состязаний, а также поболеть за команду Югры пришел и губернатор округа Руслан Кухарук.
«Встретил первый день зимы на всероссийских соревнованиях по биатлону „Альфа-Банк Кубок России“. Югра показала достойный результат, уступив всего лишь 0,2 секунды команде Республики Беларусь. Поздравляю! Это заслуженный результат упорства и труда», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Мероприятие проходило в Центре зимних видов спорта им. А.В . Филипенко. В нем приняло участие 160 биатлонистов.
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