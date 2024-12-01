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30 ноября 2024
29 ноября 2024

Губернатор ХМАО провел первый день зимы на соревнованиях по биатлону. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие состоялось 1 декабря в Ханты-Мансийске
Мероприятие состоялось 1 декабря в Ханты-Мансийске Фото:

Сегодня, 1 декабря, в Ханты-Мансийске прошли всероссийские соревнования по биатлону. Провести первый день зимы вместе с участниками состязаний, а также поболеть за команду Югры пришел и губернатор округа Руслан Кухарук.

«Встретил первый день зимы на всероссийских соревнованиях по биатлону „Альфа-Банк Кубок России“. Югра показала достойный результат, уступив всего лишь 0,2 секунды команде Республики Беларусь. Поздравляю! Это заслуженный результат упорства и труда», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Мероприятие проходило в Центре зимних видов спорта им. А.В . Филипенко. В нем приняло участие 160 биатлонистов.

Кухарук наградил Югорский спортсменов после соревнований
Кухарук наградил Югорский спортсменов после соревнований
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Сегодня, 1 декабря, в Ханты-Мансийске прошли всероссийские соревнования по биатлону. Провести первый день зимы вместе с участниками состязаний, а также поболеть за команду Югры пришел и губернатор округа Руслан Кухарук. «Встретил первый день зимы на всероссийских соревнованиях по биатлону „Альфа-Банк Кубок России“. Югра показала достойный результат, уступив всего лишь 0,2 секунды команде Республики Беларусь. Поздравляю! Это заслуженный результат упорства и труда», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Мероприятие проходило в Центре зимних видов спорта им. А.В . Филипенко. В нем приняло участие 160 биатлонистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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