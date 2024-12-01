01 декабря 2024

Под Нижним Тагилом сливают отходы вокруг туркластера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, отходы сливают, так как не могут починить очистные сооружения
Предположительно, отходы сливают, так как не могут починить очистные сооружения Фото:

В поселке Уралец под Нижним Тагилом (Свердловская область) сливают жидкие отходы. Местные жители утверждают, что стоки якобы свозят в паре километров от популярного туристического кластера «Гора Белая».

«Справлять естественную нужду — это нормально. А вот сливать эту „естественную нужду“ в одном из красивейших мест Среднего Урала, в поселке Уралец, всего в паре километров от популярнейшего туркластера „Гора Белая“, — это не то чтобы ненормально, это экологическое преступление. ... Каждый день, семь дней в неделю, тридцать дней в месяц ездят, да не по разу на дню», — передает возмущение очевидца группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, очистные сооружения давно не работают. На их восстановление нужно 68 миллионов рублей, говорят они.

Жители Уральца жаловались в природоохранную прокуратуру, но им отвечали лишь, что «жидкие бытовые отходы на территории бывших очистных сооружений не сливаются». Помимо этого они негодуют, что никто не может организовать проверку и поймать тех, кто сливает канализационные стоки.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы региональной прокуратуры и администрации городского округа Нижний Тагил. Ответы ожидаются.

Жители поселка говорят, что отходы сливают по несколько раз в день
Жители поселка говорят, что отходы сливают по несколько раз в день
Фото:

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В поселке Уралец под Нижним Тагилом (Свердловская область) сливают жидкие отходы. Местные жители утверждают, что стоки якобы свозят в паре километров от популярного туристического кластера «Гора Белая». «Справлять естественную нужду — это нормально. А вот сливать эту „естественную нужду“ в одном из красивейших мест Среднего Урала, в поселке Уралец, всего в паре километров от популярнейшего туркластера „Гора Белая“, — это не то чтобы ненормально, это экологическое преступление. ... Каждый день, семь дней в неделю, тридцать дней в месяц ездят, да не по разу на дню», — передает возмущение очевидца группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, очистные сооружения давно не работают. На их восстановление нужно 68 миллионов рублей, говорят они. Жители Уральца жаловались в природоохранную прокуратуру, но им отвечали лишь, что «жидкие бытовые отходы на территории бывших очистных сооружений не сливаются». Помимо этого они негодуют, что никто не может организовать проверку и поймать тех, кто сливает канализационные стоки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы региональной прокуратуры и администрации городского округа Нижний Тагил. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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