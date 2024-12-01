Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши

02 декабря 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Для местного населения опасности нет из-за утечки нефти, сообщили спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Польши был поврежден нефтепровод «Дружба», в результате чего произошла утечка нефти. Об этом сообщила Государственная пожарная служба страны. «Утечка произошла в районе Пнево в Великопольском воеводстве. По предварительной информации, ни возгорания, ни взрыва угрозы не представляет», — указано в официальном сообщении. Также сообщается о затруднении движения на автостраде №92. Спасательные службы связались с оператором нефтепровода «Дружба» компанией PERN, которая в качестве меры предосторожности отключила одну из насосных станций. Пожарные подчеркнули, что для местного населения опасности нет и утечка не несет угрозы возникновения взрыва или пожара. Западный сегмент нефтепровода «Дружба» соединяет нефтебазу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, Германия. Ранее в Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба», сообщал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Польши был поврежден нефтепровод «Дружба», в результате чего произошла утечка нефти. Об этом сообщила Государственная пожарная служба страны. «Утечка произошла в районе Пнево в Великопольском воеводстве. По предварительной информации, ни возгорания, ни взрыва угрозы не представляет», — указано в официальном сообщении. Также сообщается о затруднении движения на автостраде №92. Спасательные службы связались с оператором нефтепровода «Дружба» компанией PERN, которая в качестве меры предосторожности отключила одну из насосных станций. Пожарные подчеркнули, что для местного населения опасности нет и утечка не несет угрозы возникновения взрыва или пожара. Западный сегмент нефтепровода «Дружба» соединяет нефтебазу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, Германия. Ранее в Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба», сообщал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины.