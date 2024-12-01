01 декабря 2024
30 ноября 2024

На реке в Курганской области заметили редкое природное явление. Фото

В Курганской области на реке образовались ледяные блины
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , птицы, оттепель, водоем, река кама, весна, таяние льда, птицы у реки
Блины образуются из-за температуры и течения реки Фото:

На реке в Притобольном округе Курганской области были замечены ледяные блины. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Ледяные блинчики были замечены на реке в Притобольном округе. Они появились рядом с селом Глядянское», — рассказал читатель.

В открытых источниках указано, что процесс формирования блинчиков начинается, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, а вода в реке еще не замерзла полностью. На начальной стадии вода на поверхности реки начинает охлаждаться и образует тонкие слои льда, которые могут ломаться под воздействием течения или ветра, образуя небольшие кусочки. Кусочки льда начинают вращаться вокруг своей оси благодаря течению реки, в результате чего приобретают форму круглых дисков. Из равномерная форма объясняется постоянным движением воды.

Ледяные блины появились в Притобольном округе
Ледяные блины появились в Притобольном округе

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На реке в Притобольном округе Курганской области были замечены ледяные блины. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ледяные блинчики были замечены на реке в Притобольном округе. Они появились рядом с селом Глядянское», — рассказал читатель. В открытых источниках указано, что процесс формирования блинчиков начинается, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, а вода в реке еще не замерзла полностью. На начальной стадии вода на поверхности реки начинает охлаждаться и образует тонкие слои льда, которые могут ломаться под воздействием течения или ветра, образуя небольшие кусочки. Кусочки льда начинают вращаться вокруг своей оси благодаря течению реки, в результате чего приобретают форму круглых дисков. Из равномерная форма объясняется постоянным движением воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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