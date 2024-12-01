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В городах Грузии начались акции с требованием проведения новых выборов

02 декабря 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

В нескольких городах Грузии проходят акции протеста Фото: Сергей Заикин © URA.RU Протесты в Грузии усилились после того, как власти страны решили приостановить переговоры о евроинтеграции с Европейским Союзом. Демонстрации прошли не только в столице Тбилиси, но и в других крупных и малых городах. «Протестная активность в Грузии набирает обороты: демонстрации в конце минувшей недели проходили не только в Тбилиси, но и в провинциальных городах — от крупных Батуми и Кутаиси до небольших Ахалцихе и Хашури», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на местные газеты Тбилиси. Как говорится в материале, власти дают понять, что не намерены идти на какие-либо уступки. В Грузии 28 ноября стартовала новая волна протестных акций, организованных оппозицией. Это произошло после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке рассмотрения вопроса вступления страны в Европейский Союз до 2028 года. Кроме того, на фоне протестов оказывается давление и со стороны международных партнеров. США уже объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией, напоминает телеканал 360. Власти Грузии, тем не менее, пока сохраняют жесткую позицию и не показывают готовности к компромиссам. Президенту дали время сложить свои полномочия, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протесты в Грузии усилились после того, как власти страны решили приостановить переговоры о евроинтеграции с Европейским Союзом. Демонстрации прошли не только в столице Тбилиси, но и в других крупных и малых городах. «Протестная активность в Грузии набирает обороты: демонстрации в конце минувшей недели проходили не только в Тбилиси, но и в провинциальных городах — от крупных Батуми и Кутаиси до небольших Ахалцихе и Хашури», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на местные газеты Тбилиси. Как говорится в материале, власти дают понять, что не намерены идти на какие-либо уступки. В Грузии 28 ноября стартовала новая волна протестных акций, организованных оппозицией. Это произошло после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке рассмотрения вопроса вступления страны в Европейский Союз до 2028 года. Кроме того, на фоне протестов оказывается давление и со стороны международных партнеров. США уже объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией, напоминает телеканал 360. Власти Грузии, тем не менее, пока сохраняют жесткую позицию и не показывают готовности к компромиссам. Президенту дали время сложить свои полномочия, пишет RT.