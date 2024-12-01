01 декабря 2024

Times of Israel: Израиль развернул иранский самолет над Сирией

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ВКС РФ. Сирия. stock, вертолет, ми-8, аэродром, stock
Израильские ВВС развернули иранский самолет над Сирией из-за угрозы Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Израильские ВВС заставили иранский самолет, подозреваемый в перевозке оружия для «Хезболлах», развернуться в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

«Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся», — говорится в материале Times of Israel. После этого воздушное судно изменило свой курс. По информации газеты, действия израильских военных были вызваны подозрениями в том, что самолет мог перевозить военные грузы для ливанской террористической организации «Хезболлах».

В период с 26 на 27 ноября вступило в силу мирное соглашение между Израилем и Ливаном, направленное на прекращение огнестрельных столкновений, которые продолжались в течение почти 14 месяцев, передает RT. Соглашение, подготовленное при активном участии Соединенных Штатов, положило конец продолжительной фазе эскалации конфликта. Перед тем как документ был официально подписан, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед нацией, акцентировав на необходимости установления мира вдоль северных границ страны. Он также выразил решимость страны немедленно возобновить военные действия в случае каких-либо агрессивных действий со стороны «Хезболлах».

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Израильские ВВС заставили иранский самолет, подозреваемый в перевозке оружия для «Хезболлах», развернуться в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. «Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся», — говорится в материале Times of Israel. После этого воздушное судно изменило свой курс. По информации газеты, действия израильских военных были вызваны подозрениями в том, что самолет мог перевозить военные грузы для ливанской террористической организации «Хезболлах». В период с 26 на 27 ноября вступило в силу мирное соглашение между Израилем и Ливаном, направленное на прекращение огнестрельных столкновений, которые продолжались в течение почти 14 месяцев, передает RT. Соглашение, подготовленное при активном участии Соединенных Штатов, положило конец продолжительной фазе эскалации конфликта. Перед тем как документ был официально подписан, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед нацией, акцентировав на необходимости установления мира вдоль северных границ страны. Он также выразил решимость страны немедленно возобновить военные действия в случае каких-либо агрессивных действий со стороны «Хезболлах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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