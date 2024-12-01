Роскачество объявило старт конкурса по развитию органики в РФ

На площадке Совета Федерации начался Национальный органический конкурс, направленный на поощрение достижений в области развития органической продукции в России. Об этом сообщили в Роскачестве.
«В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Основные цели конкурса включают поощрение достижений в производстве и реализации органической продукции, пропаганду здорового питания, повышение экспортного потенциала органической продукции, а также выявление и распространение лучших практик государственной поддержки производителей. Участвовать в конкурсе могут различные субъекты: производители органической продукции, розничные организации, СМИ, а также молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
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