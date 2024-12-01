01 декабря 2024

Роскачество объявило старт конкурса по развитию органики в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно Фото:

На площадке Совета Федерации начался Национальный органический конкурс, направленный на поощрение достижений в области развития органической продукции в России. Об этом сообщили в Роскачестве.

«В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Основные цели конкурса включают поощрение достижений в производстве и реализации органической продукции, пропаганду здорового питания, повышение экспортного потенциала органической продукции, а также выявление и распространение лучших практик государственной поддержки производителей. Участвовать в конкурсе могут различные субъекты: производители органической продукции, розничные организации, СМИ, а также молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

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На площадке Совета Федерации начался Национальный органический конкурс, направленный на поощрение достижений в области развития органической продукции в России. Об этом сообщили в Роскачестве. «В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Основные цели конкурса включают поощрение достижений в производстве и реализации органической продукции, пропаганду здорового питания, повышение экспортного потенциала органической продукции, а также выявление и распространение лучших практик государственной поддержки производителей. Участвовать в конкурсе могут различные субъекты: производители органической продукции, розничные организации, СМИ, а также молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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